CO OBEJRZEĆ W WEEKEND: "Judasz i Czarny Mesjasz", "Physical", "Szkoła dla elity"

***

CO OBEJRZEĆ W WEEKEND







do obejrzenia na: Canal+, Player.pl, Chili, Rakuten

***

sezon 1.

do obejrzenia na: Netflix

***

sezon 1.

do obejrzenia na: Apple TV+

***

sezon 4.

do obejrzenia na: Netflix

***

sezon 1.

do obejrzenia na: Netflix

***







do obejrzenia na: Rakuten

***

sezon 1.

do obejrzenia na: Amazon Prime Video

***

sezon 2.

do obejrzenia na: Netflix

***

do obejrzenia na: TVP VOD

***

do obejrzenia na: Canal+, Player.pl, Rakuten, Chili

***

do obejrzenia na: HBO GO

W weekend – upał. Jeśli jednak postanowicie schować się przed nim w domu i obejrzeć coś dobrego, mamy dla Was kilka ciekawych propozycji. Są wśród nich nowości i kinowe hity do nadrobienia.Na platformach vod można już na przykład obejrzeć oscarowy film " Judasz i Czarny Mesjasz " z Danielem Kaluuyą nagrodzonym w tym roku statuetkę dla aktora pierwszoplanowego. Miłośników " Szkoły dla elity " ucieszy na pewno premiera czwartego sezonu serialu, a jeśli szukacie klimatycznej propozycji w duchu lat 80., sprawdźcie " Physical " z Rose Byrne w roli głównej.Pełną listę naszych typów na weekend znajdziecie poniżej.Nagrodzony dwoma Oscarami (dla aktorka pierwszoplanowego i za piosenkę) film Shaki Kinga to historia Freda Hamptona, przewodniczącego Partii Czarnych Panter w Illinois i jego fatalnej zdrady dokonanej przez informatora FBI Williama O'Neala. Na ekranie m.in.: Daniel Kaluuya Oczywiście, że kochamy pingwiny i oczywiście, że oglądamy każdy film o nich. Ale takiej historii jeszcze nie widzieliśmy. Bohaterowie " Miasta pingwinów " rozbijają się bowiem po słonecznych plażach RPA! W opisie czytamy: "W każdym z ośmiu odcinków tego serialu o prawdziwym życiu afrykańskich pingwinów można liczyć na mnóstwo świetnej rozrywki, uroczych bohaterów – od kłopotliwych gagatków po słodkie pary nowożeńców, dramaty, a także dużą dawkę czerni i bieli". Wierzymy w każde słowo. Physical " to 10-odcinkowy serial komediowy z Rose Byrne w roli głównej. Do obejrzenia zachęca nas to, że serial rozgrywa się w idyllicznym raju plażowym słonecznego San Diego z lat 80. To opowieść o Sheili Rubin, cicho torturowanej, pozornie obowiązkowej gospodyni domowej, wspierającej sprytnego, ale kontrowersyjnego męża. Jednak za zamkniętymi drzwiami ma ona swoje własne, mrocznie zabawne podejście do życia.Hiszpański serial o uczniach ekskluzywnej szkoły Las Encinas cieszy się niesłabnącą popularnością na Netfliksie. W czwartym sezonie mają pojawić się nowe twarze, a starzy bohaterowie będą przeżywali kolejne licealne rozterki. W ramach dodatkowego prezentu miłośnicy serialu mogą też już oglądać specjalne odcinki pt. "Szkoła dla elity – krótkie historie". Idealnie na zbliżające się wakacje.Liczący osiem odcinków skandynawski serial sci-fi rozgrywa się w niewielkim miasteczku rok po erupcji podlodowcowego tytułowego wulkanu Katla, który wciąż jest aktywny. Bohater nadal szuka swojej siostry, która zaginęła w dniu pierwszego wybuchu. Gdy nadzieja na odnalezienie jej ciała gaśnie, mieszkańców okolicy zaczynają odwiedzać nieoczekiwani goście. Pod lodem może kryć się coś, czego nikt nie mógł przewidzieć.Film Neila Burgera, reżysera "Jestem Bogiem" i "Niezgodnej", rozgrywa się w czasach, gdy losy ludzkiego gatunku stoją pod znakiem zapytania, a naukowcy odkrywają odległą planetę jako potencjalne miejsce do skolonizowania, tyle że oddalone do Ziemi o 86 lat. Jedynym sposobem na powodzenie tej wielopokoleniowej wyprawy jest wysłanie genialnych, młodych kadetów, aby ich potomkowie mogli tworzyć nowy wspaniały świat. Sprawy się komplikują, gdy pasażerowie odkrywają mroczne sekrety swojej misji. W głównych rolach gorące nazwiska młodego pokolenia Hollywood – Tye Sheridan Lily-Rose Depp , a także Colin Farrell Serial opowiada o relacji ojca i syna ustawionych po dwóch stronach barykady w świecie narkotyków. Ojciec, policjant, przez całe życie walczy z handlem kokainą. Jego syn, narkoman, został jednym z najbardziej poszukiwanych złodziei w Rio de Janeiro. Czy ojcowska miłość wystarczy, by ocalić życie syna?Zdania na temat serialu na jego karcie są zdecydowanie podzielone. Ale jako że nie brakuje także jego miłośników chwalących " Black Summer " za wartką akcję i napięcie, postanowiliśmy mu się przyjrzeć. W drugim sezonie grupka ocalałych w świecie opanowanym przez zombie kontynuuje swoją podróż w poszukiwaniu bliskich. Twórcy przekonują, że fani " Z-Nation " odnajdą tu podobny klimat. Dajcie znać, czy Wy polecacie.Dokument o życiu i dorobku artystycznym Kena Loacha – jednego z najwybitniejszych współczesnych reżyserów, twórcy " Kes " czy " Jestem Joe ". Reżyserka filmu Louise Osmond , posługując się zapisem pracy Loacha przy " Ja, Daniel Blake ", opowiada o jego karierze – od wczesnych prób jako reżysera teatralnego po realizację dramatów telewizyjnych, a także uznanych i nagradzanych fabuł.W życiu Carol Peters ( Melissa McCarthy ) nigdy nie dzieje się nic nadzwyczajnego. Dlatego kiedy z jej telewizora, telefonu i kuchenki mikrofalowej zaczynają płynąć złośliwe komentarze pod jej adresem, bohaterka uznaje, że to jakiś żart. Albo że traci rozum. W rzeczywistości pierwsza na świecie sztuczna inteligencja obrała ją sobie jako obiekt obserwacji, przejmując kontrolę nad jej życiem... co stanowi tylko wstęp do większego, bardziej złowróżbnego planu przejęcia kontroli nad światem. Carol staje się ostatnią deską ratunku dla ludzkości, zanim wrogo nastawiona sztuczna inteligencja doprowadzi do jej zagłady.Jeśli chcecie wiedzieć, jak powinien wyglądać dobry rok, koniecznie sprawdźcie film Ridleya Scotta Russell Crowe gra tu uzależnionego od pracy finansistę, który dziedziczy winnicę na południu Francji. Los chce, że w tym samym czasie traci też zatrudnienie. Miejsce, które początkowo wydawało mu się obciążającym go kłopotem, staje się ratunkiem dla chorej duszy i nadzieją na prawdziwą miłość. Bardzo lubimy takie bajki.