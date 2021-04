Carey Mulligan obok Adama Sandlera w filmie sci-fi dla Netfliksa

Kolejną rolą Carey Mulligan po " Obiecującej. Młodej. Kobiecie ", za którą zdobyła w tym roku nominację do Oscara, będzie występ w filmie u boku Adama Sandlera . Gwiazda dołączyła do obsady przygotowywanej dla Netfliksa adaptacji książki science fiction "The Spaceman Of Bohemia" czeskiego pisarza Jaroslava Kalfařa. Projekt zmienił właśnie tytuł na "Spaceman"Napisana w 2017 roku roku książka Kalfařa opowiada o 18-miesięcznej wyprawie kosmicznej pierwszego czeskiego astronauty Jakuba Procházki (w tej roli Adam Sandler ). Mężczyzna wyrusza z samotną misją zebrania międzygalaktycznego pyłu w pobliżu planety Wenus – gdzie żaden inny kraj nie odważył się wysłać swojej załogi. W czasie podróży bohater tak bardzo pragnie uciec od swojej przeszłości, że jest gotowy pokonać setki milionów kilometrów, by się od niej uwolnić. Z pomocą przychodzi mu tajemniczy głos należący do gigantycznego pajęczaka o imieniu Hanus, który żyje w cieniu jego statku. Mulligan zagra żonę astronauty.Za kamerą filmu stanie laureat Emmy za serial " Czarnobyl Johan Renck . Scenariusz pisze Colby Day Wśród producentów adaptacji "Spaceman" jest Channing Tatum ***