Carey Mulligan w historii autorek demaskujących Harveya Weinsteina

Latem tego roku rusza produkcja filmu o dwóch dziennikarkach Megan Twohey i Jodi Kantor, które opublikowały historię przestępstw i nadużyć seksualnych Harveya Weinsteina . Ich książka nosi tytuł "She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement". Film natomiast będzie się nazywał krócej – po prostu "She said". W głównych rolach zobaczymy Carey Mulligan Zoe Kazan . Za kamerą stanie Maria Schrader (serial " Unorthodox "), a scenariusz pisze autorka " Idy Zapowiedziano, że narracja "She Said" będzie utrzymana w podobnym duchu co np. " Spotlight " – w filmie nie będzie chodziło o samego Weinsteina , co ekipę dziennikarek, które odważyły się poruszyć ten temat i utorowały drogę do ruchu #metoo.Projekt produkują studia Annapurna Pictures i Plan B, należący do Brada Pitta