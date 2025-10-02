Newsy Filmy Daredevil i gwiazda "Borderlands" w romansie SF
Charlie Cox ("Daredevil") i Haley Bennett ("Borderlands") zagrają główne role w filmie "Synthetic" – futurystycznym romansie science fiction, który będzie pełnometrażowym debiutem reżyserskim Olivera Ridge'a. Zdjęcia do produkcji właśnie zakończyły się w Kentucky.

"Synthetic" – co wiemy o fabule?



Akcja filmu przeniesie nas w niedaleką przyszłość. Samotne życie emerytowanego żołnierza zostaje zaburzone, gdy na jego farmie pojawia się zbiegła androidka. W obsadzie oprócz Coxa i Bennett zobaczymy także Lanę Parrillę, Barkhada Abdiego, Lovie Simone, Spensera Granese i Jonathana Silvermana

Twórcy podkreślają, że mimo tematyki SF w filmie nie wykorzystano aktorów AI.
Cox, znany z roli Daredevila, wkrótce wystąpi też w komedii romantycznej "Merv" u boku Zooey Deschanel

Bennett, którą pamiętamy nie tylko z "Borderlands", ale i m.in. z "Cyrano", ostatnio pojawiła się w filmie IFC "The Luckiest Man in America". 

