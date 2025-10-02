Daredevil i gwiazda "Borderlands" w romansie SF

Charlie Cox ("Daredevil") i Haley Bennett ("Borderlands") zagrają główne role w filmie "Synthetic" – futurystycznym romansie science fiction, który będzie pełnometrażowym debiutem reżyserskim Olivera Ridge'a. Zdjęcia do produkcji właśnie zakończyły się w Kentucky.
Getty Images © Mondadori Portfolio
Haley Bennett
"Synthetic" – co wiemy o fabule?
Akcja filmu przeniesie nas w niedaleką przyszłość. Samotne życie emerytowanego żołnierza zostaje zaburzone, gdy na jego farmie pojawia się zbiegła androidka. W obsadzie oprócz Coxa i Bennett zobaczymy także Lanę Parrillę
, Barkhada Abdiego
, Lovie Simone
, Spensera Granese
i Jonathana Silvermana
.
Twórcy podkreślają, że mimo tematyki SF w filmie nie wykorzystano aktorów AI. Cox
, znany z roli Daredevila
, wkrótce wystąpi też w komedii romantycznej "Merv" u boku Zooey Deschanel
. Bennett
, którą pamiętamy nie tylko z "Borderlands
", ale i m.in. z "Cyrano
", ostatnio pojawiła się w filmie IFC "The Luckiest Man in America
".