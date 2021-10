Christopher Nolan: Znamy tytuł, datę premiery i inne szczegóły nowego filmu

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Christopher Nolan szykuje dla Universal Pictures nowy film. Teraz poznaliśmy jego szczegóły.Projekt nosi tytuł " Oppenheimer " i jak informowaliśmy wcześniej będzie poświęcony J. Robertowi Oppenheimerowi. Scenariusz bazować będzie na książce "Amerykański Prometeusz. Triumf i tragedia Roberta Oppenheimera". Amerykańska premiera została wyznaczona na 21 lipca 2023 roku.Zdjęcia do filmu rozpoczną się w przyszłym roku. Realizowane będą na taśmie filmowej przy użyciu kamer 65mm i kamer IMAX 65mm. Za zdjęcia odpowiadać będzie często współpracujący z Nolanem Nie jest on jedynym współpracownikiem reżysera, który ponownie będzie z nim pracował. Producentem jest bowiem Charles Roven , kompozytorem Ludwig Göransson , a montażystką Jennifer Lame Potwierdziły się też spekulacje portalu Deadline o udziale w filmie Cilliana Murphy'ego . Aktorowi przypadła tytułowa rola.Robert Oppenheimer był synem niemieckich Żydów, którzy wyemigrowali do Ameryki pod koniec XIX wieku. Był fizykiem i profesorem na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. W czasie II wojny światowej kierował Projektem Manhattan, którego efektem było stworzenie pierwszej w pełni funkcjonalnej i kontrolowanej bomby atomowej. Z tego też powodu często nazywany jest ojcem bomby atomowej.Poniżej możecie posłuchać naszego podcastu "Mam parę uwag", w którym o twórczości Nolana rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki.