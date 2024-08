Christopher Nolan powraca z nowym filmem? Kiedy premiera?

Kiedy premiera nowego filmu Nolana?

Kolejne dzieło autora " Incepcji " miałoby trafić na ekrany. Plotka ta wydaje się wiarygodna z dwóch powodów. Po pierwsze, od czasów " Interstellar Nolan kręci nowy film raz na trzy lata. Biorąc pod uwagę, że " Oppenheimer " miał premierę w 2023 roku, jego następca powinien zadebiutować w kinach właśnie w 2026. Po drugie, lipiec to szczęśliwy miesiąc reżysera. To właśnie w tym okresie roku premierę miały jego największe hity: " Mroczny rycerz ", " Incepcja ", " Mroczny rycerz powstaje ", " Dunkierka " i wspomniany " Oppenheimer ". Ten ostatni - oprócz tego, że zarobił niemal miliard dolarów - zgarnął również 7 Oscarów, w tym za reżyserię i dla najlepszego filmu roku.Szczegóły nowego projektu Nolana owiane są tradycyjnie tajemnicą. Mówi się jednak, że reżyser pracuje nad filmowym remakiem " The Prisoner " – popularnego w latach 60. brytyjskiego serialu. Nolan przymierzał się do jego realizacji już w 2006 roku. W wywiadzie udzielonym "Variety" w listopadzie 2023 roku przyznał, że żałuje, iż nie udało mu się go skończyć. Spekuluje się, że autor " Memento " zechce wrócić do niego teraz.Oryginalny " The Prisoner " to 17-odcinkowa seria opowiadająca o brytyjskim rządowym agencie ( Patrick McGoohan ), który porzuca swoją pracę i postanawia opuścić kraj. Zostaje jednak porwany i uwięziony w tajemniczej nadmorskiej wiosce. Jej lokatorzy są pod ścisłym nadzorem, a wszelkie próby ucieczki karane są śmiercią. W 2009 roku AMC wypuściło uwspółcześnioną wersję z Jimem Caviezelem Ianem McKellenem w rolach głównych.Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o " Oppenheimerze ":