Co śmieszy Christophera Nolana? Wybór ulubionej komedii zaskakuje

Jedna z najlepszych komedii w historii wg Nolana

"Ricky Bobby - Demon prędkości" - zobacz zwiastun

"Oppenheimer" – o czym opowiada nowy film Nolana?

Reżyser był gościem programu "The Rich Eisen Show", gdzie opowiadał o pracy nad " Oppenheimerem ", a także, oczywiście, o swoich filmowych fascynacjach.Ale też o komediach, a konkretniej - o filmie"Nigdy nie przełączę kanału" - zapewnił. Zaś gdy zaskoczony Eisen dopytał, czy na pewno się nie pomylił, Nolan zripostował tekstem z rzeczonego filmu: "Jeśli nie jesteś pierwszy, jesteś ostatni". Ricky Bobby - Demon prędkości " to komedia z 2006 roku o tytułowym kierowcy wyścigowym - jego drodze na szczyt, upadku i kolejnej drodze na szczyt. Film był umiarkowanym sukcesem kasowym - przy astronomicznym jak na gatunek budżecie 73 milionów dolarów zarobił na świecie blisko 163 miliony.Tytułowy bohater filmu to fizyk Robert Oppenheimer ( Cillian Murphy ), który w czasie II wojny światowej kierował osławionym Projektem Manhattan. Celem finansowanego przez amerykański rząd tajnego programu było stworzenie pierwszej w pełni funkcjonalnej i kontrolowanej broni jądrowej. Z tego powodu zmarły w 1967 roku Oppenheimer bywa nazywany ojcem bomby atomowej. Podstawą scenariusza, który napisał sam Nolan , jest książka "Amerykański Prometeusz. Triumf i tragedia Roberta Oppenheimera" pióra Kaia Birda W obsadzie filmu prócz Murphy'ego znaleźli się również Matt Damon