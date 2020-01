Colin Farrell to już oficjalnie Pingwin

Getty Images © Ken Ishii

Zdjęcia do Robertem Pattinsonem w roli głównej ruszyły, a reżyser Matt Reeves potwierdził na Twitterze to, co było w sumie wiadomo od dawna: Colin Farrell wcieli się w filmie w postać Pingwina.Post Reevesa z hasztagiem #Oz nawiązuje oczywiście do postaci Oswalda Cobblepota, czyli gustującego w parasolkach i nielotach przeciwnika Mrocznego Rycerza.W obsadzie są również m.in. Zoe Kravitz w roli Kobiety-Kota, Paul Dano jako Człowiek-Zagadka oraz Jeffrey Wright wcielający się w komisarza Gordona. Reżyserem i współautorem scenariusza jest Matt Reeves ).trafi do kin 25 czerwca 2021 roku.