Kathleen Kennedy w tym roku opuści Lucasfilm i przejdzie na emeryturę

Wzloty i upadki Lucasfilm pod rządami Kathleen Kennedy

Największe zaskoczenia w "Gwiezdnych Wojnach"

Wówczas studio nie miało do zaoferowania fanom zbyt wiele. W kinach debiutował film wojenny oparty na pomyśle(który był też reżyserem dokrętek). Od ostatniego widowiska ze świata Star Wars minęło już siedem lat, a od " Indiany Jonesa i królestwa kryształowej czaszki " – cztery.Kathleen Kennedy dała wytwórni nowy zastrzyk energii. Za jej sprawą ruszyła nowa trylogia, której kolejne części miały się pojawiać co dwa lata – na przemian z filmami stanowiącymi niezależne opowieści ze świata Star Wars Początek nowej wizji Kennedy okazał się niezwykle udany.w reżyseriistało się. Wpływy z dystrybucji kinowej przekroczyły dwa miliardy dolarów.rok później zarobił jednak już tylko miliard dolarów. Na szczęście film wielu fanom bardzo się spodobał, więc nikt się wynikami box office'u za bardzo nie przejął. Choć informacje o tym, co działo się na planie, okazały się znakami ostrzegawczymi, że pogoń za szybkim sukcesem wcale nie przynosi tak satysfakcjonujących wyników, jak wskazywały na to oficjalne komunikaty.Prawdziwy zimny prysznic dla decydentów nastąpił w 2018 roku, kiedyokazał się katastrofą finansową. Kinowe wpływy filmu nie osiągnęły nawet granicy 400 milionów dolarów. Wtedy to Kathleen Kennedy zdecydowała o porzuceniu pomysłu realizacji widowisk niezwiązanych z głównym cyklem.Rok późniejzakończył nową trylogię. Film uzyskał w box offisie najgorszy wynik trylogii, a jego odbiór wśród fanów był – delikatnie mówiąc – mieszany.Nikt jednak wtedy nie sądził, że będzie to do dziś ostatni film kinowy ze świata Star Wars i przedostatni film kinowy Lucasfilm w ogóle (w 2023 roku klapą finansową okazał się).Ostatnie lata fani Star Wars spędzili na spekulacjach, co dalej z kinowym uniwersum Star Wars Kathleen Kennedy przyciągała kolejnych filmowców, oferując im możliwość tworzenia własnych filmów, a nawet całych trylogii w świecie Gwiezdnych Wojen. I równie często decydowała o kasacji planowanych produkcji.Jednak sam świat Star Wars nie umarł. Niespodziewanie uzyskał drugie życie na platformie Disney+, gdzie powstało już kilka seriali; niektóre z nich są nawet przez fanów cenione.W efekcie pierwszym filmem kinowym po przerwie będzie kontynuacja serialupod tytułem. Projekt jest już w postprodukcji – do kin trafi w przyszłym roku. Za film (jak i większość serialowej części uniwersum Star Wars ) odpowiada, który w 2023 roku został zastępcą Kathleen Kennedy w Lucasfilm i piastuje stanowisko