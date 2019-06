Czerwiec w HBO GO – nowe filmy i seriale

3 2 1



Nowe seriale:

Nowości filmowe:

Filmy i seriale dokumentalne oraz programy specjalne:

Czerwiec w HBO GO zapowiada się naprawdę gorąco. Miesiąc będzie pełen premier zarówno serialowych, jak i filmowych. Z nowymi, wyczekiwanymi sezonami powracają– kontynuacja nagrodzonego czterema Złotymi Globami i ośmioma nagrodami Emmy serialu HBO o pozornie idealnym życiu na amerykańskich przedmieściach, a także, czyli serial z Elisabeth Moss w roli głównej o świecie, w którym kobiety zostały całkowicie podporządkowane władzy.Nie zabraknie też całkiem nowych tytułów, jak– opowieść o nastolatkach zagubionych we współczesnym świecie, w którym jedną z główny ról gra Zendaya , czyli perypetie grupy przyjaciół, którzy swoje zamiłowanie horrorów postanawiają przekuć w nietypowy biznes,- serial Cinemax o światowej klasy złodziejce Daisy "Jett" Kowalski granej przez Carlę Gugino czy Kevinem Baconem w jednej z głównych ról o prokuratorze okręgowym, który zawiera sojusz ze skorumpowanym byłym agentem FBI. Dla fanów komiksów zaplanowana została premiera serialuo grupie superbohaterów z uniwersum DC oraz, czyli kontynuacja historii o dziadku Supermana, a dla miłośników historii kryminalnychoraz. Premierę będzie miał też finałowy, dwunasty sezon wielokrotnie nagradzanego serialu komediowego opowiadającego o życiu błyskotliwych naukowców, którzy nie najlepiej radzą sobie w kontaktach społecznych -W tym miesiącu do serwisu HBO GO dodane zostaną także dwa sezony serialuo pacjencie szpitala psychiatrycznego, który odkrywa w sobie nadprzyrodzone moce, a także trzy sezony serialu, w którym Rami Malek występuje jako programista zrekrutowany przez planującą światową rewolucję grupę hakerską.Czerwiec w HBO GO to także premiery filmowe. Miesiąc zacznie się od premiery filmu, będącego kontynuacją serialu HBO o tym samym tytule - bohaterowie spotykają się po dziesięciu latach, aby zmierzyć się z przeznaczeniem. Widzowie zobaczą też Toma Hardy'ego w filmiejako mężczyznę, który za sprawą swojego symbiota otrzymuje nieprawdopodobną moc, oraz najnowszy film Janusza Kondratiuka opowiadający o skomplikowanej relacji dwóch braci -Dla amatorów filmów dokumentalnych przygotowane zostały premiery kilku tytułów, wśród których będzie m.in. debiutujący na festiwalu w Cannes dokument HBO, w którym twórcy przedstawiają nowe, nieznane szerzej rozwiązania, które mogą spowolnić eskalację kryzysu klimatycznego -. Producentem i narratorem filmu jest Leonardo DiCaprio . Inny dokumentem będzie– film przedstawiający sylwetkę prawnika, który przez ponad trzy dekady walczył o wyeliminowanie dyskryminacji rasowej w Alabamie.Z każdym miesiącem kolekcja HBO GO powiększa się o nowe tytuły. Aktualnie w ofercie znajduje się ponad 800 filmów i ponad 250 seriali.Więcej o wybranych pozycjach z oferty HBO GO w czerwcu:- premiera: 8 czerwca- premiera: 1 czerwca - cały pierwszy sezon, 5 czerwca – cały drugi sezon, 8 czerwca – cały trzeci sezon- premiera 5 czerwca, cały sezon- premiera 6 czerwca po godzinie 9:00 (od razu dostępne będą odc. 1-3, kolejne co tydzień)– premiera: 10 czerwca- premiera: 10 czerwca- premiera: 10 czerwca- premiera 13 czerwca- premiera: 15 czerwca- premiera: 15 czerwca- premiera: 17 czerwca– premiera: 17 czerwca- premiera: 21 czerwca, cały sezon- premiera: 29 czerwca, cały sezon– premiera: 1 czerwca– premiera: 2 czerwca– premiera: 9 czerwca- premiera: 23 czerwca- premiera: 30 czerwca– premiera: 23 czerwca– premiera: 30 czerwca– premiera: 10 czerwca– premiera: 12 czerwca– premiera: 19 czerwca- premiera: 27 czerwca