Czy David Cronenberg nakręci sequel "Wschodnich obietnic"? Vincent Cassel odpowiada

Plotki o sequelukrążą już od ponad dekady. Reżyser David Cronenberg . Teraz, ponad 15 lat po premierze, grający jedną z głównych rólpowiedział, jakie są szanse na powstanie filmu., który wezagrał Kirilla, odniósł się do sprawy w rozmowie z "The Independent".– powiedział.Projekt, który ma na myśli, miał być bezpośrednią kontynuacją historii przedstawionej we. Wiadomo jednak, że pod koniec 2020 roku) pracował nad scenariuszem. Jego bohaterem miała być postać grana przez Jasona Stathama . Niestety, nie wiadomo, jaki los spotkał tę produkcję.Nikolai ( Viggo Mortensen ) jest osobistym kierowcą Semyona – rezydującego w Londynie bossa rosyjskiej mafii. Jego lojalność zostaje wystawiona na próbę, kiedy poznaje Annę ( Naomi Watts ). Anna, poszukując krewnych zmarłej podczas porodu nastolatki, wpada na trop brutalnego przestępstwa, w które zamieszany jest Kirill () – syn Semyona. Gangsterzy wydają na nią wyrok śmierci, jednak nie spodziewają się, że wcześniej przyjdzie im stawić czoło zauroczonego Anną Nikolaiowi. Thriller twórcy wielokrotnej nagradzanej "Historii przemocy" to brutalna i dynamiczna opowieść prezentująca nieznane oblicze Londynu – miasta opanowanego przez rosyjskie i czeczeńskie organizacje przestępcze, bezwzględnie rywalizujące o wpływy i pieniądze.Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszym corocznym plebiscycie NAGRODY FILMWEBU 2023 TUTAJ znajdziecie nominacje w 13 kategoriach. Wybierzcie najlepszych!