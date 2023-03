Czy Sydney Sweeney to Madame Web? Jaką postać gwiazda "Euforii" zagra w widowisku Sony?

Sydney Sweeney zagra Spider-Woman? Co wiemy o filmie "Madame Web"?

Kim jest Madame Web? Geneza bohaterki

Nie tylko "Euforia". Skąd znamy Sydney Sweeney?

Informacje o tym, że Sydney Sweeney zagra w produkowanym przez Sony widowisku "Madame Web" nie są żadną nowością. Do tej pory szczegóły projektu trzymane były jednak w tajemnicy. Wygląda na to, że wreszcie się to zmienia. Informację o obsadzeniu Sydney Sweeney jako Spider-Woman ujawnił Jeff Sneider w swoim podcaście The Hot Mic. Związany z portalem Collider dziennikarz twierdzi, że aktorka zagra Spider-Woman. W komiksach Marvela, z których wywodzi się ta postać, pseudonimem tym posługiwały się liczne bohaterki. Branżowe plotki wskazują jednak, że będzie to Julia Carpenter. Poza Sydney Sweeney wystąpią także Dakota Johnson oraz Tahar Rahim. Madame Web, znana także jako Cassandra Webb, to postać stworzona przez Denny'ego O'Neila i Johna Romitę Jr. Po raz pierwszy pojawiła się w opublikowanym w listopadzie 1980 roku zeszycie "The Amazing Spider-Man" (numer 210). Jest ona mutantką obdarzoną licznymi zdolnościami parapsychicznymi. Są wśród nich telepatia,ясновидение, prekognicja i wizje przyszłości. Bohaterka była niewidoma, a myasthenia gravis, przewlekła choroba połączeń nerwowo-mięśniowych doprowadziła ją do paraliżu. Jej niezwykłe umiejętności pozwoliły jej jednak pracować jako medium (w pierwszym zeszycie, w jakim się pojawiła, pomogła Spider-Manowi odnaleźć ofiarę porwania). Umierając, bohaterka przekazała swe supermoce Julii Carpenter – bohaterce, która po raz pierwszy pojawiła się w stworzonym przez Jima Shootera i Mike'a Zecka komiksie "Marvel Super Heroes Secret Wars" (numer 6 wydany w październiku 1984 roku). To właśnie w nią ma się wcielić Sydney Sweeney. Największą popularność przyniosła Sydney Sweeney rola Cassie z serialu "Euforia". Aktorka ma w swojej filmografii zarówno role w serialach (m.in. "The Handmaid's Tale", "Sharp Objects"), jak i filmach ("Once Upon a Time in Hollywood", "The Voyeurs"). Na tegorocznym festiwalu w Berlinie prezentowany był jej dramat "Reality".