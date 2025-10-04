Jak Charlie Hunnam znalazł głos Eda Geina w serialu "Potwór"?

Od piątku na platformie Netflix można oglądać trzeci sezon serialu "Potwór". Tym razem po Jeffreyu Dahmerze i braciach Menendez przyszła pora na Eda Geina, w którego wcielił się Charlie Hunnam. Jak przygotowywał się do roli aktor? Gdzie znalazł pomysł na głos niesławnego seryjnego mordercy? Jak długo pozostawał w roli na planie?
Jak Charlie Hunnam przygotowywał się do roli seryjnego mordercy? Przeczytałem każdą książkę, którą o nim napisano, a tych książek było sporo. Przeczytałem wszystkie sądowe transkrypcje, wszystkie jego dokumenty medyczne. A potem czytałem w kółko scenariusze, żeby zrozumieć, co może doprowadzić człowieka do zrobienia okropnych rzeczy, które zrobił
, powiedział Charlie Hunnam
o roli Eda Geina w serialu "Potwory
". Próbowaliśmy zrozumieć tego człowieka, staraliśmy się uciec od sensacji, a na pewno nie chcieliśmy go gloryfikować. To opowieść o zdrowiu psychicznym oraz konsekwencjach przemocy i izolacji
, podsumował serial odtwórca głównej roli.
Przygotowując się do roli, Hunnam
nie konsultował się z Evanem Petersem
, który zagrał Jeffreya Dahmera w pierwszym sezonie "Potwora
". Ale pomogła mu inna weteranka projektów showrunnera Ryana Murphy'ego
. Nigdy nie spotkałem Evana Petersa. Jestem wielkim fanem jego pracy. Chętnie bym go poznał, ale nie miałem takiej okazji. Wpadłem za to na Sarę Paulson, która często pracowała z Ryanem Murphym i wcieliła się w szereg mrocznych postaci. Znamy się z dawnych czasów. Poprosiłem ją o radę, jak sobie z tym poradzić. Była bardzo miła i z grubsza powiedziała mi: "Postaw sobie wyzwanie. Nie bój się. Masz to w sobie, po prostu poszukaj głęboko i to znajdziesz"
, wspomina aktor. Hunnam
podkreśla, jak ważne było, żeby znaleźć właściwy głos dla bohatera: Głos musiał być bardzo specyficzny. Ale nikt z nas nie miał pomysłu, jaki konkretnie
. Aktor zdobył jednak rzadkie nagranie, którego nie mogli znaleźć nawet pracujący dla serialu konsultanci.
Reżyser Max Winkler
zdradził, że zawodowi researcherzy mieli problem z pozyskaniem nagrania wywiadu
, którego Ed Gein udzielił tuż po aresztowaniu. Ale Charlie je zdobył, bo to Charlie i robi szalone rzeczy
, powiedział reżyser.
Taśma ujawniła, że morderca miał wysoki, niemal dziecięcy głos, który Winkler
porównał do Marka Rylance'a
w spektaklu "Jerusalem" i Michaela Jacksona
. Hunnam
twierdzi, że to odkrycie miało duży wpływ na jego rolę: Zacząłem widzieć Eda Geina przez jego chęć zadowolenia matki. Stąd wziął się ten głos.
Grająca u boku Hunnama Suzanna Son
zdradziła, że aktor nie wychodził z roli przez 80% czasu
. Tyler Jacob Moore
wspomina z kolei, że pierwszy dzień na planie był szokujący: Trudno było mi poradzić sobie z nim jako Edem, bo na planie po prostu nim był – ten głos, to zachowanie.
"Potwór – Historia Eda Geina" – zwiastun
O czym opowiada "Potwór – Historia Eda Geina"?
Seryjny zabójca. Hiena cmentarna. Psychopata. W latach 50. ubiegłego wieku na podupadającej farmie, skrytej pośród skutych mrozem pól Wisconsin, spokojny żywot wiódł przyjazny i nieśmiały odludek Eddie Gein. Jego dom skrywał jednak tajemnicę tak makabryczną, że więdły przy niej wszystkie wcześniejsze wyobrażenia o naturze amerykańskiego koszmaru. Izolacja, psychoza i bałwochwalcze uwielbienie dla matki dały początek perwersyjnym zbrodniom i nowemu gatunkowi potwora, który przez dekady prześladował Hollywood. Od "Psychozy
", poprzez "Teksańską masakrę piłą mechaniczną
", aż po "Milczenie owiec
" – przerażająca spuścizna Geina stanowiła inspirację dla fikcyjnych zwyrodnialców zrodzonych na jego podobieństwo i zapoczątkowała popkulturową obsesję na punkcie kryminalnych dewiantów. Ed Gein nie tyle po prostu odcisnął piętno na jednym z gatunków filmowych, co stał się wręcz archetypem bohatera nowoczesnego horroru.
Przełomowa antologia Ryana Murphy'ego
i Iana Brennana
powraca z trzecią i jak dotąd najstraszniejszą odsłoną. "Potwór: Historia Eda Geina
" to opowieść o tym, jak prosty człowiek z Plainfield w stanie Wisconsin stał się wyjątkowym degeneratem. To właśnie on uświadomił światu jedną z najbardziej przerażających prawd - o tym, że potwory wcale się nie rodzą, lecz są stwarzane... przez nas samych.