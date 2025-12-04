Newsy Seriale Którą wersję Spider-Mana zobaczymy w "Spider-Noir"?
Którą wersję Spider-Mana zobaczymy w "Spider-Noir"?

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nicolas+Cage+jako+Ben+Reilly+w+serialu+%22Spider-Noir%22+od+Prime+Video-164208
Którą wersję Spider-Mana zobaczymy w &quot;Spider-Noir&quot;?
Jedną z zapowiedzianych premier Prime Video jest "Spider-Noir" - serial opowiadający o jednym z wariantów Spider-Mana, w którym główną rolę gra Nicolas Cage. Aktor miał już okazję wcielić się w tę postać głosowo w "Spider-Manie Uniwersum". Do sieci trafiło zdjęcie plakatu serialu, pochodzące z trwającego brazylijskiego Comic Con Experience. 

Plakat ujawnia, że w "Spider-Noir" głównym bohaterem nie będzie Peter Parker, lecz Ben Reilly - postać, która w komiksowym świecie była klonem klasycznego Spider-Mana, nazywanym Scarlet Spider. 




Już z wcześniejszych doniesień wiemy, że akcja serialu będzie rozgrywać się w Nowy Jorku lat 30. Zmęczony, poobijany przez życie prywatny detektyw musi wrócić i rozliczyć się z przeszłością, w której był jedynym superbohaterem w mieście. Serial ma ponoć liczyć osiem odcinków, a Cage opisał go jako pop-artowy miks przypominający obrazy Liechtensteina. Okaże się, czy w weekend do sieci trafi zwiastun produkcji. 

W obsadzie serialu są m.in.: Brendan Gleeson, Li Jun Li, Lamorne Morris, Abraham Popoola, Jack Huston i Lukas Haas. Showrunnerami i producentami wykonawczymi są Oren Uziel ("22 Jump Street") oraz Steve Lightfoot ("Punisher"). Dwa pierwsze odcinki wyreżyseruje Harry Bradbeer ("Enola Holmes", "Fleabag").

Zwiastun filmu "Spider-Man Uniwersum"



Zobacz wszystkie artykuły

