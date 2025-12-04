Którą wersję Spider-Mana zobaczymy w "Spider-Noir"?

Jedną z zapowiedzianych premier Prime Video jest "Spider-Noir" - serial opowiadający o jednym z wariantów Spider-Mana, w którym główną rolę gra Nicolas Cage. Aktor miał już okazję wcielić się w tę postać głosowo w "Spider-Manie Uniwersum". Do sieci trafiło zdjęcie plakatu serialu, pochodzące z trwającego brazylijskiego Comic Con Experience.
Plakat ujawnia, że w "Spider-Noir
" głównym bohaterem nie będzie Peter Parker, lecz Ben Reilly - postać, która w komiksowym świecie była klonem klasycznego Spider-Mana, nazywanym Scarlet Spider. Już z wcześniejszych doniesień wiemy, że akcja serialu będzie rozgrywać się w Nowy Jorku lat 30.
Zmęczony, poobijany przez życie prywatny detektyw musi wrócić i rozliczyć się z przeszłością, w której był jedynym superbohaterem w mieście. Serial ma ponoć liczyć osiem odcinków, a Cage opisał go jako pop-artowy miks przypominający obrazy Liechtensteina. Okaże się, czy w weekend do sieci trafi zwiastun produkcji.
W obsadzie serialu są m.in.: Brendan Gleeson
, Li Jun Li
, Lamorne Morris
, Abraham Popoola
, Jack Huston
i Lukas Haas
. Showrunnerami i producentami wykonawczymi są Oren Uziel
("22 Jump Street
") oraz Steve Lightfoot
("Punisher
"). Dwa pierwsze odcinki wyreżyseruje Harry Bradbeer
("Enola Holmes
", "Fleabag
").
