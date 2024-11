Daniel Craig: "Na noże 3" powinno być w kinach dłużej niż przez tydzień

Czy Netflix rozszerzy kinową dystrybucję "Wake Up Dead Man"?

"Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery"

Benoit Blanc na tropie nowej zbrodni

Zwiastun "Glass Onion", drugiego filmu z cyklu "Na noże"

– powiedział Craig w wywiadzie przeprowadzonym przez Variety.Pierwszy film w serii " Na noże " z 2019 roku był produkcją kinową. Po jego sukcesie prawa do realizacji kolejnych części wykupił Netflix. I tak – sequel, czyli " Glass Onion ", można było już obejrzeć na platformie. I faktycznie na tydzień trafił do kin i była to najszersza dystrybucja kinowa w historii Netflixa, bo objęła aż 600 kin w całych Stanach Zjednoczonych.Nie wiadomo, jak streamer postąpi z " Wake Up Dead Man ".Zdjęcia do " Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery " trwały od czerwca do sierpnia. Do dziś jego twórcanie ujawnił żadnych szczegółów fabuły. Jedną pewną wiadomością jest to, że(w którego oczywiście wcielił się) ma w nim długie włosy.Znamy też gwiazdorską obsadę. W filmie wystąpią: Josh Brolin Thomas Haden Church . Kto gra ofiarę, kto podejrzanych – tego nie wiadomo.Film trafi na platformę Netflix w przyszłym roku.