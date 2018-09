Daniel Craig w nowym filmie reżysera "Ostatniego Jedi"

Getty Images © Ilya S. Savenok



Ponieważzaliczył opóźnienie w związku z odejściem ze stanowiska reżysera Danny'ego Boyle'a Daniel Craig miał mieć trochę wolnego czasu tej jesieni. Już nie ma. Okazuje się bowiem, że już za dwa miesiące wejdzie na plan filmu. Jest to nowy reżyserski projekt Riana Johnsona ).Informacja o planowanym filmie pojawiła się niespodziewanie w Toronto, gdzie zostanie zaoferowany dystrybutorom. Kto zaproponuje najlepsze warunki, tego na razie nie wiadomo, ale oferty zgłoszą zapewne wszyscy liczący się gracze na rynku. Johnson jest autorem scenariusza i będzie też jednym z producentów. Zdjęcia rozpoczną się w listopadzie. Będzie to ostatni skromny projekt reżysera, zanim poświęci się pracy nad nową trylogią osadzoną w świecie Gwiezdnych wojen.O fabuleniewiele na razie wiadomo. Ma to być podobno klasyczny kryminał, w którym główny bohater próbuje odpowiedzieć na pytanie "kto zabił?".