Deadpool opowie bajkę na dobranoc gwieździe "Cudownych lat"

Jeśli jeszcze nie wiecie – albo wciąż nie możecie uwierzyć – w grudniu do amerykańskich kin trafi świąteczna wersja, okrojona z przemocy i przekleństw tak, by dotrzymać standardów kategorii wiekowej PG-13. Właśnie poznaliśmy nowe szczegóły filmu zatytułowanegoFilm będzie w większości składał się z przemontowanych scen z. Ale ten materiał zostanie wzbogacony o ramę narracyjną napisaną przez Ryana Reynoldsa i scenarzystów Rhetta Reese'a oraz Paula Wernicka Reynolds wspierany przez małą ekipę filmową nakręcił osiem nowych scen w partyzanckim stylu w zaledwie jeden dzień.Film będzie wyświetlany w amerykańskich kinach między 12 a 24 grudnia. Dolar z każdego sprzedanego biletu powędruje na cele charytatywne i zasili budżet kampanii "F-ck Cancer", która – zgodnie z wymogami PG-13 – na czas akcji zostanie przechrzczona na "Fudge Cancer"., powiedział Reynolds Savage – znany m.in. z serialu– występuje z Reynoldsem we wspomnianej ramie narracyjnej. Jest ona zainspirowana filmem, w którym grany przez Petera Falka dziadek opowiadał granemu przez Savage'a wnuczkowi bajkę na dobranoc., skomentował żartobliwie swój udział w filmie sam Savage