Depp: Zagram w "Fantastycznych zwierzętach 3"

Już w przyszłym miesiącu do kin trafi kontynuacja widowiska. Występujący w niej Johnny Depp zdradził, że pojawi także w trzeciej części serii.W wywiadzie z portalem Collider gwiazdor ujawnił również, iż zdjęcia do kolejnychmają rozpocząć się w połowie przyszłego roku.W cyklu będącym spin-offem przygód Harry'ego Pottera Deppowi przypadła rola Gellerta Grindelwalda - potężnego czarnoksiężnika, który dąży do tego, by czarodzieje przejęli władzę nad światem.Akcjarozpoczyna się w 1927 roku, kilka miesięcy po tym, jak Newt Scamander ( Eddie Redmayne ) pomógł zdemaskować i schwytać Grindelwalda. Ten dotrzymał danego wcześniej słowa i uciekł w dramatycznych okolicznościach. Cały czas gromadzi nowych zwolenników swojej sprawy — wyniesienia czarodziejów ponad wszystkie niemagiczne istoty. Jedyną osobą będącą w stanie go powstrzymać jest czarodziej, którego niegdyś uważał za swojego najlepszego przyjaciela — Albus Dumbledore ( Jude Law ). Jednak Dumbledore nie obejdzie się bez pomocy swojego byłego ucznia Newta Scamandera, któremu już raz udało się pokrzyżować plany Grindelwaldowi. Przygoda ponownie splata losy Newta, Tiny, Queenie i Jacoba. Jednak misja ta będzie także sprawdzianem ich lojalności, kiedy będą stawiali czoła nowym zagrożeniom w coraz bardziej niebezpiecznym i podzielonym świecie czarodziejów.