Depp v Heard: Johnny Depp wygrywa sprawę o zniesławienie

Johnny Depp kontra Amber Heard - werdykt w sprawie o zniesławienie

Getty Images © Drew Angerer



Amber Heard w trakcie procesu w Wirginii, 2022

Johnny Depp kontra Amber Heard. Czego dotyczył proces?

Getty Images © Karwai Tang



Johnny Depp i Amber Heard na premierze filmu "Dziennik zakrapiany rumem", 2011







Jest rozstrzygnięcie w procesie Johnny'ego Deppa przeciwko Amber Heard . Trwająca od tygodni sądowa batalia zakończyła się werdyktem korzystnym dla aktora.Siedmioosobowa ława przysięgłych orzekła o winie pozwanej, zasądzając powodowi 15 milionów dolarów odszkodowania (10 milionów za straty rzeczywiste i 5 milionów za straty moralne, choć ta ostatnia suma zostanie zmniejszona do limitu 350 tysięcy dolarów obowiązującego w stanie Wirginia) - przypomnijmy, że prawnicy aktora domagali się 50 milionów dolarów zadośćuczynienia. Depp nie był obecny na sali sądowej w trakcie werdyktu.Po rozpatrzeniu kontrpozwu prawników Heard, sąd przyznał aktorce odszkodowanie wysokości 2 milionów dolarów. Kontrpozew opiewał na kwotę 100 milionów dolarów. Został złożony w ubiegłym roku po tym, jak prawnik aktora nazwał jej oskarżenia o domniemaną przemoc domową "oszustwem" i "przekrętem". Heard wygrała w jednym z punktów kontrpozwu, dotyczącym rzekomo ustawionej i sprowokowanej przez aktorkę oraz jej znajomych "zasadzki" na Deppa w maju 2016 roku.Po werdykcie Heard nie kryła słów rozczarowania: Depp również zabrał głos w swoich mediach społecznościowych: Johnny Depp zarzucał swojej byłej żonie Amber Heard zniesławienie i domagał się od niej się 50 milionów dolarów odszkodowania. Sprawa jest pokłosiem brutalnej walki rozwodowej. Bezpośrednio dotyczy jednak felietonu, który Amber Heard opublikowała w 2018 roku na łamach "The Washington Post". Z tekstu wynikało, że jest ofiarą przemocy domowej, której sprawcą był Depp , jej były mąż. Warto przy tym podkreślić, że w felietonie Heard nazwisko Deppa nigdy nie pada. Depp wcześniej pozwał też brytyjską gazetę "The Sun", która po pojawieniu się felietonu Heard napisała, że aktor bił żonę. Tę sprawę przegrał. Krótko potem oficjalnie ogłoszono, że Depp nie wróci jako Gellert Grindelwald w trzeciej części " Fantastycznych zwierząt ". Jego miejsce zajął Mads Mikkelsen . W trakcie procesu były agent aktora zeznał również, że z tego samego powodu gwiazdor stracił również jakąkolwiek szansę na udział w serii " Piraci z Karaibów " i powrót do roli Jacka Sparrowa W trakcie procesu Heard kontratakowała z tej samej flanki: zdaniem aktorki jej problemy ze studiem Warner Bros. wynikały ze złej prasy i wysuniętych przez Deppa pod jej adresem oskarżeń o molestowanie.zeznała 17 maja.. Aktorka dodała, że musiała stoczyć podobny bój o swój występ w sequelu, bo studio nie chciało jej powrotu i ostatecznie nakręcono uszczuploną wersję jej roli. Studio zaprzeczyło jednak jej wersji wydarzeń, twierdząc, że ograniczenie jej roli nie miało związku z procesem.W mediach społecznościowych, na platormie YouTube oraz CourtTV proces oglądały na żywo setki milionów widzów.