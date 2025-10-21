Newsy Seriale "Prison Break". To już pewne. Będzie reboot!
Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, w przygotowaniu jest serial "Prison Break" osadzony w tym samym uniwersum, co słynny "Skazany na śmierć". Teraz wiemy już, że serial z całą pewnością powstanie. Platforma Hulu formalnie zleciła jego realizację.

"Prison Break" nie będzie kontynuował historii, którą poznaliśmy w słynnym "Skazanym na śmierć". Zamiast tego wykorzysta podobną formułę, by opowiedzieć własną historię.

Za serial odpowiada Elgin James, czyli współtwórca popularnego "Mayans M.C.". Główną bohaterkę zagra Emily Browning ("Amerykańscy bogowie"). Wcieli się w weterankę wojenną, która po odejściu z wojska zaczyna pracę najcięższym więzieniu w Ameryce. Wszystko po to, by udowodnić, do czego jest zdolna dla kogoś, kogo kocha.

W obsadzie są również: Drake Rodger, Lukas Gage, Clayton Cardenas, JR Bourne, Georgie Flores i Myles Bullock.

"Skazany na śmierć" był jednym z najpopularniejszych serialu 2005 roku. Oryginalnie przetrwał cztery sezony. W 2017 roku doczekał się 9-odcinkowej kontynuacji w postaci serialu "Skazany na śmierć: Sequel".

