"Prison Break". To już pewne. Będzie reboot!

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, w przygotowaniu jest serial "Prison Break" osadzony w tym samym uniwersum, co słynny "Skazany na śmierć". Teraz wiemy już, że serial z całą pewnością powstanie. Platforma Hulu formalnie zleciła jego realizację.
Nowy "Skazany na śmierć". Co wiemy o serialu? "Prison Break"
nie będzie kontynuował historii, którą poznaliśmy w słynnym "Skazanym na śmierć
". Zamiast tego wykorzysta podobną formułę, by opowiedzieć własną historię.
Za serial odpowiada Elgin James
, czyli współtwórca popularnego "Mayans M.C.
". Główną bohaterkę zagra Emily Browning
("Amerykańscy bogowie
"). Wcieli się w weterankę wojenną, która po odejściu z wojska zaczyna pracę najcięższym więzieniu w Ameryce. Wszystko po to, by udowodnić, do czego jest zdolna dla kogoś, kogo kocha.
W obsadzie są również: Drake Rodger
, Lukas Gage
, Clayton Cardenas
, JR Bourne
, Georgie Flores
i Myles Bullock
.
"Skazany na śmierć
" był jednym z najpopularniejszych serialu 2005 roku. Oryginalnie przetrwał cztery sezony. W 2017 roku doczekał się 9-odcinkowej kontynuacji w postaci serialu "Skazany na śmierć: Sequel
".
