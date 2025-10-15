Newsy Seriale Oto serialowa Afrodyta. Kate McKinnon w 3. sezonie "Percy'ego Jacksona"
VOD / Seriale

Oto serialowa Afrodyta. Kate McKinnon w 3. sezonie "Percy'ego Jacksona"

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Kate+McKinnon+jako+Afrodyta+w+3.+sezonie+serialu+%22Percy+Jackson+i+bogowie+olimpijscy%22-163412
Oto serialowa Afrodyta. Kate McKinnon w 3. sezonie &quot;Percy'ego Jacksona&quot;
źródło: Getty Images
autor: Simon Ackerman
Drugi sezon serialu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy" trafi na ekrany już w grudniu. W oczekiwaniu na premierę dowiedzieliśmy się, kogo zobaczymy w planowanym już trzecim sezonie.

"Percy Jackson i bogowie olimpijscy": Kate McKinnon jako Afrodyta


W trzecim sezonie "Percy'ego Jacksona i bogów olimpijskich" zobaczymy Kate McKinnon. Aktorce przypadła rola Afrodyty – greckiej bogini miłości i piękna. Według informacji przekazanych przez producenta bohaterka może zmieniać swój wygląd w zależności od tego, kto ją obserwuje, a zanim pomoże tytułowemu bohaterowi w jego wyprawie, będzie musiała upewnić się, że szanuje on moc i znaczenie miłości.

Walker Scobell jako Percy Jackson

Skąd znamy Kate McKinnon?


Kate McKinnon to amerykańska aktorka i komiczka od lat związana z programem "Saturday Night Live". W ostatnich latach mogliśmy zobaczyć ją m.in. w "Barbie" Grety Gerwig, gdzie wcieliła się w Dziwną Barbie, nakręconej dla Netfliksa pandemicznej satyrze "Bańka" oraz opowiadającego o konflikcie między bohaterami głośnego dokumentu "Król tygrysów" miniserialu "Joe vs. Carole". W jej CV znajdziemy też takie tytuły jak "Asy bez kasy", "Siostry", "Ghostbusters. Pogromcy duchów", "Yesterday" czy "Gorący temat". Aktualnie jej filmografię zamyka czarna komedia "Państwo Rose".

Zobacz zwiastun drugiego sezonu serialu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy"


Serial "Percy Jackson i bogowie olimpijscy" to adaptacja cyklu książek Ricka Riordana. W tytułowej roli Walker Scobell. Przypominamy zwiastun zbliżającego się drugiego sezonu:


Powiązane artykuły Percy Jackson i bogowie olimpijscy

Zobacz wszystkie artykuły

Percy Jackson i bogowie olimpijscy  (2023)

 Percy Jackson i bogowie olimpijscy

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy: Złodziej Pioruna  (2010)

 Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy: Złodziej Pioruna

Percy Jackson: Morze potworów  (2013)

 Percy Jackson: Morze potworów

Podróż bohatera: za kulisami filmu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy"  (2024)

 Podróż bohatera: za kulisami filmu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy"

Najnowsze Newsy

Seriale Filmy

Nadlatują "Jetsonowie"! Aktorski remake animacji w drodze

4 komentarze
Wideo

Twórca "Kodu zła" nakręcił genialny horror? Zobacz zwiastun

5 komentarzy
Wideo

Byliśmy na premierze "Seksu dla opornych"

23 komentarze
Filmy

RECENZJA: "Druga Furioza". Mateusz Damięcki szczerzy kły

1 komentarz
Seriale Multimedia

(ZDJĘCIA) "Czarna śmierć": Nowy serial TVP o epidemii już jesienią

3 komentarze
Filmy

Wybierz 13 filmów na 130 lat kina

4 komentarze
Gry

Marka "Assassin’s Creed" bez szefa

5 komentarzy