Oto serialowa Afrodyta. Kate McKinnon w 3. sezonie "Percy'ego Jacksona"

Drugi sezon serialu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy" trafi na ekrany już w grudniu. W oczekiwaniu na premierę dowiedzieliśmy się, kogo zobaczymy w planowanym już trzecim sezonie.
"Percy Jackson i bogowie olimpijscy": Kate McKinnon jako Afrodyta
W trzecim sezonie "Percy'ego Jacksona i bogów olimpijskich
" zobaczymy Kate McKinnon
. Aktorce przypadła rola Afrodyty – greckiej bogini miłości i piękna. Według informacji przekazanych przez producenta bohaterka może zmieniać swój wygląd w zależności od tego, kto ją obserwuje, a zanim pomoże tytułowemu bohaterowi w jego wyprawie, będzie musiała upewnić się, że szanuje on moc i znaczenie miłości.
Walker Scobell jako Percy Jackson
Skąd znamy Kate McKinnon?Kate McKinnon
to amerykańska aktorka i komiczka od lat związana z programem "Saturday Night Live
". W ostatnich latach mogliśmy zobaczyć ją m.in. w "Barbie
" Grety Gerwig
, gdzie wcieliła się w Dziwną Barbie, nakręconej dla Netfliksa pandemicznej satyrze "Bańka
" oraz opowiadającego o konflikcie między bohaterami głośnego dokumentu "Król tygrysów
" miniserialu "Joe vs. Carole
". W jej CV znajdziemy też takie tytuły jak "Asy bez kasy
", "Siostry
", "Ghostbusters. Pogromcy duchów
", "Yesterday
" czy "Gorący temat
". Aktualnie jej filmografię zamyka czarna komedia "Państwo Rose
".
Zobacz zwiastun drugiego sezonu serialu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy"
Serial "Percy Jackson i bogowie olimpijscy
" to adaptacja cyklu książek Ricka Riordana
. W tytułowej roli Walker Scobell
. Przypominamy zwiastun zbliżającego się drugiego sezonu: