Dzięki "Eternals" poznamy bliżej Thanosa?

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już w listopadzie tego roku na ekrany kin trafi kolejne widowisko MCU. " Eternals " bazować będzie na cyklu, który stworzył Jack Kirby w 1976 roku, kiedy wrócił do Marvela po pracy dla DC Comics. Tytułowi Eternals to jedna z dwóch ras ludzi stworzona przez Celestials (drugą byli Deviants). Zostali strażnikami życia inteligentnego na Ziemi. Dla zwykłych śmiertelników Eternals byli bogami.Jako że historie przedstawione w różnych cyklach łączą się, poza nowymi postaciami będziemy mieli okazję spotkać także znanych nam już bohaterów. Jednym z nich ma być Thanos Informacje o jego powrocie potwierdził Jim Starlin , amerykański scenarzysta i komiksiarz, który stworzył postać Thanosa. Warto jednak zaznaczyć, że akcja " Eternals " ma się toczyć po wydarzeniach przedstawionych w widowisku " Avengers: Koniec gry ". Jeśli więc twórcy nie planują wskrzesić złoczyńcy, wydaje się mało prawdopodobne, aby Thanos miał ponownie namieszać – pojawi się raczej w retrospekcjach lub wspomnieniach tytułowych Przedwiecznych, z którymi zresztą był blisko związany w komiksach.Przypomnijmy: Thanos to syn dwojga Przedwiecznych, Alarsa i Sui-San, zaś jego bratem jest Starfox. Skąd zatem potworny wygląd bohatera, wyraźnie odróżniający go od innych przedstawicieli rasy? Wśród jego przodków znajdowali się także przedstawiciele Dewiantów. Ponieważ saga "Eternals" liczy sobie tysiące lat, z pewnością nie zabraknie okazji do spotkań z Thanosem . Niewykluczone, że będziemy mieli okazję poznać bohatera w czasach jego młodości, zanim stał się tyranem i ludobójcą.Reżyserką " Eternals " jest Chloé Zhao (" Jeździec ", " Nomadland "). Gwiazdami widowiska są m.in. Angelina Jolie Jeśli poszukujecie więcej informacji na temat bohaterów uniwersum Marvela, zajrzyjcie do naszej bazy postaci