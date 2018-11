Dzień kina polskiego już 11 listopada

Już w najbliższą niedzielę, w blisko 100 kinach w całej Polsce, Stowarzyszenie Kin Studyjnych organizuje! W ten sposób Stowarzyszenie wraz z Siecią Kin Studyjnych i Lokalnych pragną uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości a także – o czym być może nie każdy wie – 110. urodziny kina!!To, że w 1908 roku Polska wciąż jeszcze tkwiła w politycznym niebycie, nie znaczy, że polska kultura nie rozwijała się prężnie. Oprócz doskonałej literatury czy malarstwa na początku XX wieku nasi artyści żywo zaczęli interesować się możliwościami kinematografu nie tylko od strony prezentacji dokonań zachodnich pionierów ale i własnej produkcji.Pierwszym polskim filmem, odnalezionym po niemal stu latach, w 2000 roku w archiwum w Bois-dArcy pod Paryżem, jestopowiadająca o losach Polaków pod zaborami.Zapraszamy zatem na wydarzenie, które w najmilszy z możliwych sposobów, czyli w KINIE, pozwoli nam uczcić te dwie wyjątkowe daty! Wydarzenie to ma na celu zjednoczenie wszystkich miłośników kina niezależnie od poglądów politycznych, religijnych czy światopoglądowych we wspólnym celebrowaniu Dnia Niepodległości oglądając polskie filmy zarówno te najnowsze, jaki i tytuły, które przeszły już do kanonu i zostały uznane za kultowe.Blisko 100 kin z dużych miast i małych miasteczek, kin prywatnych i tych działających przy Domach Kultury zaprasza na specjalnie przygotowane programy. W wielu kinach tego dnia dominować będzie współczesne kino artystyczne m.in. nagrodzona w Cannes Pawła Pawlikowskiego , filmowa nowośćz doskonałą kreacją Magdaleny Popławskiej , bohaterska opowieść z czasów II wojny światowej -, czy doceniony na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni epicki fresk autorstwa Filipa Bajona Dzięki wsparciu FINA i Cyfrowego Repozytorium Filmowego nie zabraknie historycznego zarysu dziejów polskiej kinematografii. Niektóre kina sięgnęły po tytuły uznane już dziś za kultowe Krzysztofa Kieślowskiego (kino Elektronik), Warszawa czy Janusza Morgenstern a (Kino Zbyszek, Dzierżoniów), w niektórych obejrzymy perły kina przedwojennego – odrestaurowany przez Filmotekę Narodową Instytut Audiowizualny hit kinowy międzywojnia -(kino Fenomen, Kielce), a Gdyński GCF zaprezentuje widzomz 1920 r.Kino Pod Baranami zaprosi widzów na specjalny pokaz Marka Piwowskiego w stylu, czyli z polskimi napisami wyświetlanymi pod ekranem, by widownia mogła wspólnie z bohaterami filmu recytować poszczególne kultowe już partie dialogowe!Kino polskie to także świetne dokumenty a wśród nich:(do zobaczenia w kinie Muza w Lublinie),(Kino Miejsce, Zakopane) czy bloki filmów krótkometrażowych –do zobaczenia w kinie Agrafka w Krakowie.Kina Studyjne nie zapominają także o najmłodszych odbiorcach. W kinie Chemik (Kędzierzyn-Koźle), skierniewickim Polonezie czy krakowskim Sfinksie będzie można zobaczyć zestawy bajek ze zbioru FINA.W wielu kinach program tego dnia niewątpliwie wzbogacą prelekcje, spotkania z twórcami czy warsztaty.Świętujcie z nami!BILETY NA WYBRANE FILMY POLSKIE TEGO DNIA WE WSZYSTKICH KINACH – 11 ZŁ!Lista kin biorących udział w projekcie oraz repertuary poszczególnych instytucji na: www.stowarzyszeniekin.pl