Ewan McGregor bliski powrotu do roli Obi-Wan Kenobiego

Wszystko wskazuje na to, że plotki o serialu poświęconym przygodom Obi-Wan Kenobiego były prawdziwe. Portal The Hollywood Reporter podaje bowiem, że projekt naprawdę zostanie zrealizowany. Co więcej, jego gwiazdą będzie Ewan McGregor , który postać zagrał już w drugiej kinowej trylogii. Aktor właśnie prowadzi rozmowy w sprawie szczegółów kontraktu.powstanie na potrzeby startujące w listopadzie platformy Disney+. Będzie trzecim serialem aktorskim osadzonym w świecie "Gwiezdnych wojen". Pierwszym jest, gotowy na start platformy,. Drugim będzie spin-offo przygodach Cassiana Andora.Obi-Wan Kenobi pojawił się dotychczas w sześciu odsłonach. W epizodach I-III grał go Ewan McGregor , a w częściach IV-VI - Alec Guinness . Mistrz Jedi szkolił Anakina Skywalkera, który później przeszedł na ciemną stronę Mocy i stał się Darthem Vaderem. Po latach Kenobi wziął również pod skrzydła syna swego dawnego ucznia, Luke'a. Bohater zginął z ręki Vadera w finalePóźniej pojawiał się na ekranie jako duch.Przypomnijmy, że zanim zaczęto mówić o serialu, w planach było kinowe widowisko poświęcone Kenobiemu. Wtedy też sugerowano, że McGregor może ponownie wcielić się w bohatera. Za reżyserię miał odpowiadać Stephen Daldry . Projekt trafił jednak do kosza, kiedynie sprzedał się w kinach zgodnie z oczekiwaniami Disneya.