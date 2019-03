Ezra Miller walczy o mrocznego "Flasha". Napisał scenariusz!

Czy Ezra Miller pozostanie odtwórcą roli Flasha? Najbliższe tygodnie mają dać odpowiedź na to pytanie. Wszystko zależeć będzie od tego, za jaką wizją widowiskaopowie się Warner Bros. A są dwie, wzajemnie się wykluczające.Zatrudnieni w styczniu 2018 roku John Francis Daley Jonathan Goldstein wywodzą się z komedii. Wyreżyserowali do tej pory dwa filmy:. I marzy im się komiksowe widowisko w lekkim, zabawnym tonie.Z tą wizją nie zgadza się Miller . Odtwórca roli Flasha chce filmu o poważniejszym, mroczniejszym wydźwięku. Tak bardzo wierzy w swoją wizję, że postanowił napisać scenariusz. Na co Warner Bros. wydał zgodę. W pracach nad tekstem wspomógł aktora legendarny autor komiksów Grant Morrison Scenariusz ma zostać przedstawiony wytwórni w przyszłym tygodniu. Jeśli Warner Bros. odrzuci tekst Millera Morrisona , może się to skończyć rezygnacją aktora z występu w widowisku. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że kontrakt Millera wygasa w maju, a do tego czasu produkcja filmu z całą pewnością nie ruszy. To zaś oznacza konieczność podpisania nowej umowy. Miller może nie chcieć tego zrobić, jeśli studio wybierze komediowy wariant Daleya Mimo konfliktu dotyczącego Ezra Miller i Warner Bros. nie zamierzają kończyć współpracy. Aktor ma już zaklepane miejsce w obsadzie trzeciej części