FOTO: Jim Jarmusch kręci film o zombie z Seleną Gomez!

A to niespodzianka. Po wampirach zi kierowcy autobusu z Jim Jarmusch zabiera się za zombie. Reżysera wypatrzono na planie filmowym w stanie Nowy Jork w towarzystwie Billa Murraya Austina Butlera oraz w otoczeniu litrów sztucznej krwi.Na razie nie poinformowano oficjalnie o początku zdjęć ani o szczegółach filmu. W opublikowanym w marcu wywiadzie Bill Murray zdradził jednak, że tytuł produkcji to, że w obsadzie są m.in. Rosie Perez Daniel Craig , że scenariusz Jarmuscha jest niezwykle zabawny oraz że sam nie wciela się w żywego trupa.Możliwe, że w międzyczasie tytuł produkcji uległ zmianie: na planie można było wypatrzeć znaki z napisem. Nie wiadomo też, czy w filmie faktycznie występują zapowiadani przez Murraya Ekipa pracuje w miejscowości Fleischmanns. Coś mi mówi, że wybór miejscowości z taką "mięsną" nazwą to nie przypadek.Więcej zdjęć znajdziecie TUTAJ