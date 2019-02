FOTO: Johnny Depp jako legendarny fotoreporter

Ruszyły zdjęcia do filmu, a w sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie jego gwiazdy, Johnny'ego Deppa , w roli legendarnego amerykańskiego fotoreportera Williama Eugene'a Smitha.Akcja filmu będzie rozgrywać się w latach 50. Smith cieszył się już wówczas wielką estymą wśród dziennikarzy i czytelników za sprawą relacji z frontu II wojny światowej. Stary przyjaciel poprosił go, aby wybrał się z nim do japońskiego miasta Minamata, gdzie z winy koncernu Chisso Corporation doszło do masowego zatrucia rtęcią. Szokujące fotografie Smitha pomogły nagłośnić skandal.Scenariusz pióra Davida K. Kesslera powstał w oparciu o książkę Smitha i jego żony Aileen Mioko Smith. Za kamerą stanie Andrew Levitas ). W obsadzie są również Bill Nighy