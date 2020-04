FOTO: Pierwsze zdjęcia z nowego filmu Woody'ego Allena

W tym roku zobaczymy nowy film Woody'ego Allena . A w każdym razie zobaczą go widzowie w Hiszpanii. Do tamtejszych kintrafi jesienią.Tymczasem już teraz możecie zobaczyć pierwszy kadr z filmu, a także dwa zdjęcia z planu:będzie historią amerykańskiego małżeństwa, które przybywa do San Sebastian na festiwal filmowy. Dają się porwać magii tej imprezy i miejsca. Ona wdaje się w romans z genialnym francuskim reżyserem. On zakochuje się w pięknej mieszkance miasta.Główne role w filmie zagrali: Gina Gershon