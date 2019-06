Woody Allen nie ma problemów ze skompletowaniem obsady

Getty Images © Kevin Winter



Jak się okazuje, Woody Allen nie miał najmniejszych problemów ze skompletowaniem obsady swojego nowego filmu. Co jeszcze nie tak dawno temu wcale nie było pewne. Po tym, jak siłę zyskał ruch #metoo, przypomniano bowiem stare zarzuty wobec reżysera, jakoby miał molestować swoją córkę. Wybuchła afera, która zakończyła się zerwaniem współpracy z reżyserem przez Amazon. Wiele gwiazd kina twierdziło też, że nigdy więcej z Allenem nie będzie pracować, inni przepraszali za to, że w jego filmach wystąpili.Nie dotyczy to jednak Christopha Waltza ), Giny Gershon ), Wallace'a Shawna ), Sergiego Lópeza ), Louisa Garrela ) i Eleny Anayi ). Wszyscy oni znaleźli się w obsadzie nowego filmu Allena , który na razie nosi tytułBędzie to historia amerykańskiego małżeństwa, które przybywa do San Sebastian na festiwal filmowy. Dają się porwać magii tej imprezy i miejsca. Ona wdaje się w romans z genialnym francuskim reżyserem. On zakochuje się w pięknej mieszkance miasta.Zdjęcia będą kręcone oczywiście w San Sebastian. Pierwszy klaps powinien paść już w lipcu.