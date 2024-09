Nagroda Specjalna, hity online i powrót Francisa Forda Coppoli w programie 15. FKA

Niech żyje krytyka! Mariola Wiktor ze specjalną nagrodą festiwalu

Absolutne szaleństwo. "Megalopolis" Coppoli na 15. FKA

Nie przegap selekcji filmów online

Festiwal Kamera Akcja to wydarzenie, podczas którego na pierwszym miejscu jest odbiór filmu, przeżywanie, emocje związane z seansem. FKA opiera się na dwóch filarach: podkreśleniu znaczenia krytyki filmowej oraz spojrzenia na branżę z szerokiej perspektywy. Te dwa fundamenty prowadzą do potrzeby wyróżniania kreatywnych, wrażliwych na sztukę i niesamowicie twórczych osobowości, które inspirują uczestników festiwalu. Organizatorzy od piętnastu lat podkreślają, że film to sieć naczyń połączonych, współpraca zespołowa i kinofilska pasja.- mówi Malwina Czajka, dyrektorka FKA -W tym roku nagrodą specjalną Festiwalu Kamera Akcja — wręczaną po raz pierwszy — uhonorowana zostanie, dziennikarka filmowa, korespondentka z wielu prestiżowych festiwali na całym świecie, m.in. Wenecji, Cannes, Locarno, Karlowych Warów czy Gdyni. Absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2001 roku należy do Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych, z ramienia której zasiadła w jury sekcji konkursowej FIPRESCI 75. MFF w Cannes.— dodaje Malwina Czajka, dyrektorka festiwalu.— wtóruje Przemek Glajzner, dyrektor festiwalu. Nagroda dla krytyczki filmowej zostanie wręczona wraz z nagrodą dla twórcy filmowego podczas 15. Festiwalu Kamera Akcja. Ta druga zostanie ogłoszona przez organizatorów już 17 września 2024 r.Kontrowersyjny film mistrza, który wywołuje skrajne emocje wśród widzów —wstrząśnie odbiorcami tegorocznej edycji Festiwalu Kamera Akcja. Pokazywany w Cannes film to polityczna satyra, science-fiction i nawiązanie do starożytnego Rzymu w jednym.— pisze na łamach Vulture krytyk Bilge Ebiri.— dodaje w Los Angeles Times Robbie Collin. Coppola zaprzągł do swojej produkcji najgorętsze gwiazdy światowego kina — widzowie na ekranie zobaczą Adama Drivera (" Historia małżeńska ", " Annette "), Aubrey Plazę (" Biały lotos ") czy nawet Dustina Hoffmana (" Absolwent ", " Rain man "). Film powstawał ponad 40 lat — pierwsza wersja scenariusza powstała już na początku lat 80., trzy lata po premierze głośnego " Czasu apokalipsy ". Produkcja pochłonęła 120 milionów dolarów i została sfinansowana przez samego Francisa Forda Coppolę — aby tego dokonać reżyser sprzedał udziały w swojej dochodowej winnicy. Czy było warto? Kogo film zachwyci, a kto ucieknie z sali kinowej? Jedno jest pewne — na 15. FKA dyskusje o filmie Coppoli będą trwały do późnych godzin nocnych.W tym roku pękający w szwach program stacjonarnej edycji FKA poprzedza dziesięciodniowy, wypełniony atrakcjami program online. Powrót do kultowych tytułów czy mistrzowskich klasyków, a także pierwsze filmy współczesnych autorów kina, o których mówi się w świecie filmu — oto selekcja online precyzyjnie dopasowana do 15-lecia Festiwalu Kamera Akcja. Jużwidzowie będą mogli zobaczyć 16 pełnometrażowych i 13 krótkometrażowych specjalnie wyselekcjonowanych filmów.— zdradzają Malwina Czajka i Przemek Glajzner, dyrektorzy festiwalu. W programie części online czeka m.in., opowieść o bezkompromisowej Simonie Kossak w obiektywie jej partnera Lecha Wilczka. Ten dokument to must-see przed obejrzeniem filmu zamknięcia 15. FKA Jakubem Gierszałem w rolach głównych. Na Festiwal Kamera Akcja powraca także, którego " Wśród wyschniętych traw " poruszyło wrażliwość widzów poprzedniej edycji wydarzenia. Tym razem dyrektorzy przypomną prezentowany na 5. FKA— turecki kandydat do Oscara w 2015 i dzieło nagrodzone Złotą Palmą w Cannes, w którym oszałamiające plenery Kapadocji kontrastują z kameralnym portretem małżeńskim, opartym na pełnych napięcia mistrzowskich dialogach. Widzów nie może ominąć także film gościa 11. edycji FKA. Jegobędzie wprowadzeniem do " Psychozy ", która w wersji reżyserskiej zawita na festiwalowe ekrany w Łodzi. Na szczególną uwagę zasługuje też obsypane nagrodami, które ma na swoim koncie m.in. 4 nominacje do Oscara w 2004 roku. Film Fernando Meirellesa to ponura gangsterska saga w stylu " Chłopców z ferajny Martina Scorsese , łącząca elementy obyczajowe jak w " Trainspotting Danny'ego Boyle’a . Część online 15. FKA to także ukłon w stronę miłośników animacji — w programie znalazła się, której(Twitch Film). Organizatorzy nie zapominają również o rodzimej kinematografii. Specjalnie dla widzów przygotowano pokazy filmówprezentowanego podczas 67. Berlinale filmu Rezo Gigineishvili , którego polską koproducentką jestz łódzkiego studia Extreme Emotions. Zanim festiwalowicze zobaczą najnowsze dzieła absolwentów Szkoły Filmowej w Łodzi — " Dziewczynę z igłą " czy " Lany Poniedziałek " — czekają na nich w online krótkometrażowe filmyWszystkie filmy prezentowane online na 15. Festiwalu Kamera Akcja:, reż. Fernando Meirelles, reż. Susanne Bier, reż. Asghar Farhadi, reż. Nuri Bilge Ceylan, reż. Bernardo Bertolucci, reż. Xavier Dolan, reż. Debra Granik, reż. Destin Cretton, reż. Lars von Trier, reż. Tarik Saleh, reż. Wojciech Smarzowski, reż. Xawery Żuławski, reż. Rezo Gigineishvili, reż. Mark Cousins, reż. Natalia Koryncka-Gruz, reż. Oliver Hirschbiegel○ Radek (2006)○ Odlot (2007)○ Mleczaki (2007)○ Lenny Bruce (2007)○ Echo (2008)○ Bez śniegu (2011)○ Wieczorami (2013)○ Wild Wild Kingdom (2013)○ Przepływy (2013)○ Cokolwiek się zdarzy, kocham Cię (2015)○ Apokalipsa (2016)○ Jak zostać Papieżem? (2017)○ Fascinatrix (2018)---odbędzie sięorazna platformie Think Film. Zadanie realizowane jest dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Uniwersytetu Łódzkiego – mecenasa festiwalu. Głównymi partnerami festiwalu są Monopolis i Szkoła Filmowa w Łodzi. Festiwal Kamera Akcja i Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu tworzą sieć współpracy "Łódzki Festiwal Filmowy". Karnety w cenie od 149 zł w sprzedaży tylko do 10 października 2024 r.