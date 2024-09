Filmowy wrzesień w Multikinie!

Już 6 września premiera. Nominowany do Oscara, kreatywny wizjoner Tim Burton , oraz również nominowany do Oscara aktor Michael Keaton ponownie się spotykają, tym razem na planie wyczekiwanego sequela nagradzanej komedii Burtona Sok z żuka ". Tego samego dnia premierę ma dramat. Na obraz składają się trzy pozornie odrębne nowele filmowe połączone - choć nie jedynie - osobami aktorów powracających w nowych wcieleniach.Tydzień później do kin wejdzie horror. W filmie amerykańska rodzina zostaje zaproszona na weekend do idyllicznej wiejskiej posiadłości przez uroczą brytyjską rodzinę, którą wcześniej poznali na wakacjach. To, co zaczyna się jako wymarzony odpoczynek, powoli zmienia się w koszmar. Również 13 września premierę ma polska produkcja Nikodemem Rozbickim w tytułowej roli oraz Kate Winslet w roli słynnej amerykańskiej korespondentki wojennej Lee Miller, której fotografie pokazały światu horror II wojny światowej i przeszły do historii.Od 20 września widzowie będą mogli oglądać polski film. To historia o wzajemnym wsparciu, dzięki któremu można pokonać własne słabości. A także o tym, jak istotne są dla tego zwycięstwa dobre cele w życiu. Ale nikt nie mówił, że będzie łatwo – zwłaszcza, gdy pokusa jest tak blisko... W rolach głównych występują: Danuta Stenka Maria Sobocińska . Ponadto do kin wejdzie sensacja Festiwalu w Cannes – horror. Na widzów czeka krwawy aktorski pojedynek pamiętnej bogini seksu Demi Moore i nowej ikony zmysłowości Margaret Qualley w filmie, który szokuje, zachwyca, przeraża i daje do myślenia.27 września do kin wejdzie polska produkcja biograficznao zespole KSU oraz- opowieść o poszukiwaniu własnej tożsamości, inspirowana poruszającym reportażem "Mokradełko" Katarzyny Surmiak-Domańskiej, której bohaterkami są Ada i Roksana, grane przez Dagmarę Domińczyk , polską gwiazdę światowego hitu " Sukcesja ", i Katarzynę Warnke Ponadto 27 września na kinowe ekrany powrócą takie hity jakw reżyserii Christophera Nolana . Będzie to okazja do zobaczenia filmu ponownie w kinie po 10 latach od premiery. W ten sam weekend do kin powróci Russellem Crowe w roli głównej. Film Ridley’a Scotta będzie można znów oglądać w ciemnej sali kinowej.We wrześniu w kinach sieci Multikino w ramach cyklu "Kultowe Kino" na widzów czeka aż pięć filmów wyreżyserowanych przez Christophera Nolana ! W repertuarze znalazły się:(2 września),(9 września),(16 września),(23 września) oraz(30 września).Najmłodsi widzowie również znajdą wiele ciekawych filmowych propozycji we wrześniowym repertuarze. 6 września premierę ma animacja, a 13 września. Opuszczając Włochy, Leonardo zamieszkuje na francuskim dworze, gdzie z pomocą zuchwałej księżniczki Marguerite, eksperymentuje i odkrywa odpowiedź na pytanie: Jaki jest sens tego wszystkiego?. 20 września na wielkim ekranie na dzieci będzie czekała animacja, a 27 września. Trzynastoletnia Betty jest najmłodszą córką w niezwykłej rodzinie Magów z dalekiej krainy Nahwaer. Jej bracia i rodzice obdarzeni są magicznymi mocami, których Betty im trochę zazdrości. Nie wie, że to właśnie z powodu swojego czarodziejskiego dziedzictwa Magowie od lat muszą ukrywać się w małym miasteczku Misty Falls. W tajemnicy przed rodzicami Betty próbuje odkryć także w sobie magiczną siłę. Gdy ta ujawnia się pod postacią muzyki, zdradza jednocześnie kryjówkę Magów złemu królowi z krainy Nahwear.Szczegółowy repertuar oraz więcej informacji na temat filmów znajduje się na stronie www.multikino.pl . Zachęcamy również do słuchania podcastu "Do zobaczenia w Multikinie" https://open.spotify.com/show/2BVhWOgIaQP3PkCSDWfwTc , w którym w cyklu "Kanapa Knapa w Multikinie" są dostępne rozmowy z odtwórcami głównych ról w filmach, które można oglądać w Multikinie.Bilety na premierowe seanse można nabyć w kasie kin sieci Multikino, na stronie www.multikino.pl oraz przez aplikację mobilną.