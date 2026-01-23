Newsy Filmy Filmweb poleca "Hamneta"
Mamy pierwszą polecankę w nowym roku! Do polskich kin wchodzi dziś "Hamnet" w reżyserii Chloé Zhao z Jessie Buckley i Paulem Mescalem w rolach głównych. Film, który otrzymał wczoraj osiem nominacji do Oscara, spodobał się również w redakcji Filmwebu. Postanowiliśmy wyróżnić go znakiem jakości "Filmweb poleca".
  

Recenzujemy "Hamneta"



12121.jpg


Jak pisał dla nas w swojej recenzji filmu Rafał Glapiak, "Hamnet" (2025), najnowsze dzieło Chloé Zhao, laureatki Oscara i szeregu innych nagród za "Nomadland" (2020), to małe wielkie kino, w którym nie ma sensu doszukiwać się biograficznej dokładności – to nie tego typu film! – ale emocjonalnej wrażliwości.
   
Dla zaglądającej w serca i dusze swoich postaci Zhao – podobnie jak i dla Maggie O’Farrell, autorki książkowego pierwowzoru oraz współscenarzystki utworu – losy państwa Szekspirów są pretekstem do tego, by opowiedzieć o miłości i śmierci, o radościach i trwogach, o żałobie i próbach jej przepracowania, ocenia Glapiak.

Całą recenzję "Hamneta" autorstwa Rafała Glapiaka przeczytacie TUTAJ.

"Hamnet" – zwiastun




O czym opowiada "Hamnet"?



Anglia, rok 1580. Zubożały nauczyciel łaciny William Szekspir poznaje niezależną duchem Agnes. Para zakochuje się w sobie i rozpoczyna gorący romans, który prowadzi do ślubu i narodzin trójki dzieci. Jednak gdy Will wyrusza do odległego Londynu, aby rozwinąć swoją karierę teatralną, Agnes zostaje sama ze wszystkimi domowymi obowiązkami. Kiedy dochodzi do tragedii, niegdyś silna więź między małżonkami zostaje poddana próbie, a ich wspólne doświadczenia stają się inspiracją do stworzenia ponadczasowego arcydzieła Szekspira, "Hamleta".

