Filmweb poleca "The Brutalist". Oscarowy faworyt już w kinach

"The Brutalist": o filmie

Tytułowy bohater to węgierski architekt-wizjoner László Toth, który po II wojnie światowej przybywa do Ameryki, aby odbudować swoje życie, swoją pracę i małżeństwo z żoną Erzsébet po tym, jak w czasie wojny został zmuszony do rozstania przez zmieniające się granice i reżimy. Samotny w obcym, nowym kraju László osiedla się w Pensylwanii, gdzie bogaty i wybitny przemysłowiec Harrison Lee Van Buren dostrzega jego talent do budowania, ale władza i dziedzictwo mają swoją cenę.