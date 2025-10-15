Newsy Filmy Netflix: polski Top 10 tygodnia – "Vinci 2" z mocnym debiutem
Netflix: polski Top 10 tygodnia – "Vinci 2" z mocnym debiutem

Po ponad 20 latach od premiery komedii sensacyjnej "Vinci" jej kontynuacja podbija polskiego Netfliksa. "Vinci 2" trafił na platformę 8 października i od razu zdobył serca widzów, którzy chętnie sięgnęli po najnowszy film Juliusza Machulskiego. Subskrybenci wyczekiwali również najnowszego sezonu serialu "Potwór". Trzecia seria odcinków, tym razem opowiadająca o seryjnym mordercy Edzie Geinie, wspieła się na szczyt zestawienia krajowego w 66 państwach. Poniżej przedstawiamy wszystkie 20 tytułów, które w minionym tygodniu przyciągnęły przed ekrany użytkowników Netfliksa z Polski.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 6-12.10.2025



10
plakat filmu Internetowy zabójca

Internetowy zabójca

The Craigslist Killer
2011
1h 27m

Kryminał

Thriller

USA

Kryminał

Thriller

Megan (Agnes Bruckner) poznając Philipa (Jake McDorman), myśli, że wygrała los na loterii, gdyż to czarujący, opiekuńczy i przystojny student medycyny, który ma zaplanowaną całą przyszłość. Po zaledwie kilku miesiącach znajomości para zaręcza się. Dla Megan to spełnienie snów, gdyż nigdy nie czuła się tak szczęśliwa. Z czasem dowiaduje się, że jej narzeczony ma mroczny sekret...

9
plakat filmu Hotel Transylwania

Hotel Transylwania

Hotel Transylvania
2012
1h 31m

Animacja

Familijny

Komedia

USA

Animacja

Familijny

Komedia

W Hotelu Transylvania potwory mogą odpocząć z daleka od ciekawskich ludzkich oczu. Gospodarzami hotelu są Hrabia Dracula oraz jego 118-letnia córka Mavis, zachowująca się dokładnie tak, jak inne nastolatki. Kiedy Mavis łamie świętą zasadę potworów polegającą na unikaniu kontaktów z ludźmi, wprowadza tym samym w ruch łańcuch wydarzeń, które zagrażają hotelowi Transylwania i egzystencji potworów.

8
plakat filmu Hotel Transylwania 2

Hotel Transylwania 2

Hotel Transylvania 2
2015
1h 29m

Animacja

Familijny

Komedia

USA

Animacja

Familijny

Komedia

W tej zupełnie nowej potwornej komedii, wszystko zdaje się zmieniać na lepsze w Hotelu Transylwania. Jednakże Dracula martwi się o swojego wnuka, Dennisa, w połowie człowieka, a w połowie wampira, który zupełnie nie wykazuje wampirzych cech. Więc kiedy Mavis jest na wakacjach, Drac angażuje swoich potwornych przyjaciół - Franka, Murraya, Wayne’a i Griffina - by zorganizowali Dennisowi obóz szkoleniowy, na którym maluch nauczy się, co to znaczy być prawdziwym potworkiem.

7
plakat filmu Może tak, może nie

Może tak, może nie

She Said Maybe
2025
1h 47m

Komedia rom.

Niemcy

Komedia rom.

Kiedy wychowana w Niemczech Mavi dowiaduje się, że należy do bogatej tureckiej dynastii, oczekiwania jej nowej rodziny szybko wywracają jej świat i życie miłosne do góry nogami.

7
plakat filmu Francuski kochanek

Francuski kochanek

French Lover
2025
2h 2m

Komedia rom.

Francja

Komedia rom.

Zblazowany aktor poznaje w Paryżu kelnerkę, której nie układa się w życiu. Zaczyna się nieoczekiwany romans. Czy jednak przetrwa w świetle reflektorów?

6
plakat filmu Hotel Transylwania 3

Hotel Transylwania 3

Hotel Transylvania 3: Summer Vacation
2018
1h 37m

Animacja

Familijny

Komedia

USA

Animacja

Familijny

Komedia

Tym razem Paka Draka wybierze się na ekskluzywne wakacje. Będą podróżować luksusowym potwornym statkiem. W końcu od codziennej pracy w Hotelu Transylwania trzeba kiedyś odpocząć. Czas na spokojne żeglowanie i korzystanie ze wszystkich dobrodziejstw statku - od upiornych zawodów w siatkówkę przez egzotyczne wycieczki aż po relaksujące opalanie pod światłem księżyca. Ale wakacje ze snów szybko stają się wakacjami z koszmarów, kiedy Mavis spostrzega, że Drac zakochał się w tajemniczej pani kapitan statku. Ericka ukrywa niebezpieczny sekret, który zagraża gatunkowi potworów.

5
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Fantasy

Musical

USA

Animacja

Fantasy

Musical

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

4
plakat filmu Aniołowie są wśród nas

Aniołowie są wśród nas

Ordinary Angels
2024
1h 56m

Dramat

USA

Dramat

"Aniołowie są wśród nas" to film na podstawie niezwykłej, prawdziwej historii. Opowiada o Sharon (Hilary Swank), zawziętej fryzjerce z niewielkiego Kentucky, która ledwo wiąże koniec z końcem. Gdy poznaje Eda (Alan Ritchson), wdowca starającego się zapewnić byt dwóm córkom, odnajduje w życiu nowy cel. Młodsza córka Eda czeka na przeszczep wątroby, a Sharon postanawia za wszelką cenę pomóc tej rodzinie. Jest to inspirująca opowieść o wierze, codziennych cudach i aniołach, którzy żyją wśród nas.

3
plakat filmu Caramelo

Caramelo

2025
1h 41m

Komedia

Dramat

Brazylia

Komedia

Dramat

W tym wzruszającym komediodramacie obiecujący szef kuchni, który usłyszał szokującą diagnozę, odnajduje w życiu radość i nadzieję z pomocą cudownego i uroczego psiaka.

2
plakat filmu Kobieta z kabiny dziesiątej

Kobieta z kabiny dziesiątej

The Woman in Cabin 10
2025
1h 35m

Thriller

Psychologiczny

USA

Wielka Brytania

Thriller

Psychologiczny

Dziennikarka, odbywająca w ramach służbowego zlecenia rejs luksusowym jachtem, widzi późną nocą, jak ktoś zostaje wyrzucony za burtę. Jednak na pokładzie nie brakuje nikogo z załogi ani pasażerów. Mimo że nikt jej nie wierzy, nadal szuka odpowiedzi, narażając własne życie.

1
plakat filmu Vinci 2

Vinci 2

2025
2h

Komedia kryminalna

Polska

Komedia kryminalna

Cuma, emerytowany złodziej sztuki, mieszka w Hiszpanii. Gdy paser Chudy  proponuje nowy skok w Polsce, Cuma wraca do Krakowa. Dowiaduje się, że młodsza para złodziei już przejęła plan, więc postanawia im przeszkodzić.



Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 6-12.10.2025



10
plakat filmu Na marginesie

Na marginesie

Wayward
2025
44m

Psychologiczny

Thriller

Kanada

USA

Wielka Brytania

Psychologiczny

Thriller

(Miniserial) W Tall Pines nic nie jest takie, jak się wydaje. Po próbie ucieczki z akademii dla "sprawiających problemy nastolatków" dwie uczennice łączą siły z nowo przybyłą policjantką, odkrywając mroczne i głęboko zakorzenione tajemnice miasteczka.

9
plakat filmu Naprawdę straszne historie

Naprawdę straszne historie

True Haunting
2025 -
36m

Dokumentalny

USA

Dokumentalny

(Sezon 1) Za pomocą rekonstrukcji i wywiadów ten mrożący krew w żyłach serial szczegółowo przedstawia paranormalne spotkania z perspektywy osób, które ich doświadczyły.

8
plakat filmu Néro the Assassin

Néro the Assassin

Néro
2025 -
52m

Przygodowy

Kostiumowy

Francja

Przygodowy

Kostiumowy

(Sezon 1) Południowa Francja, rok 1504. Niebezpieczny i cyniczny zabójca Néro zostaje zdradzony przez swojego mistrza i wieloletniego sojusznika. Rozpoczyna wielką ucieczkę przed ścigającymi go groźnymi wrogami. Po drodze zabiera też ze sobą swoją córkę, Perlę, która do tej pory myślała, że jest sierotą. W trakcie podróży, która może przynieść zemstę i odkupienie, Néro musi wybierać, czy uratować siebie, czy córkę oraz resztę świata.

7
plakat filmu Rekruci

Rekruci

Boots
2025 -
43m

Komedia

Dramat

USA

Komedia

Dramat

(Sezon 1) Dramat komediowy, który w niepokorny, nieco przewrotny sposób opowiada historię dorastania. Akcja rozgrywa się w trudnym, nieprzewidywalnym świecie Korpusu Piechoty Morskiej USA lat 90. - w czasach, gdy bycie gejem w wojsku wciąż było nielegalne. Serial śledzi losy zagubionego, ukrywającego swoją orientację Camerona Cope'a (Miles Heizer) oraz jego najlepszego przyjaciela Raya McAffeya (Liam Oh), syna bohaterskiego marine, którzy dołączają do zróżnicowanej grupy rekrutów. Razem z nią przemierzają dosłowne i metaforyczne pola minowe obozu szkoleniowego, zawiązując nieoczekiwane więzi i odkrywając swoje prawdziwe "ja" w środowisku, które ma doprowadzić ich do granic wytrzymałości. Pełen błyskotliwego humoru i serca serial to opowieść o przyjaźni, odporności i szukaniu swojego miejsca w świecie - nawet wtedy, gdy ten świat wydaje się zdeterminowany, by utrzymać cię w ryzach albo zostawić w tyle.
6
plakat filmu Ángela

Ángela

2024
50m

Thriller

Hiszpania

Thriller

(Sezon 1) W pozornie idealnej rodzinie Ángela musi znosić życie z agresywnym mężem, aż do momentu, gdy pojawienie się Edu na nowo rozbudza w niej pożądanie...

5
plakat filmu Miłość i fortuna

Miłość i fortuna

Enfes Bir Akşam
2025 -
42m

Melodramat

Turcja

Melodramat

(Sezon 1) Ten, kto zmienia zasady gry, wygrywa. Z jednej strony stoi Osman - który zaczynając od zera, dzięki odważnym i zdecydowanym ruchom stał się bogaty i odnoszący sukcesy. Z drugiej strony jest Nihal - przedstawicielka rodziny z wielopokoleniowym majątkiem i mistrzyni dyplomacji. To opowieść o starciu starego i nowego pieniądza, zderzeniu władzy i intelektu oraz o miłości, która rodzi się między dwojgiem charyzmatycznych bohaterów.

4
plakat filmu Victoria Beckham

Victoria Beckham

2025
48m

Dokumentalny

Biograficzny

USA

Dokumentalny

Biograficzny

(Miniserial) Zajrzyj do londyńskiego atelier Victorii Beckham, gdzie była Spice Girl odsłania kulisy swojego życia, przygotowując się do Tygodnia Mody w Paryżu .
3
plakat filmu Zwierz

Zwierz

Animal
2025 -
28m

Komedia

Hiszpania

Komedia

(Sezon 1) Po zamknięciu kolejnych gospodarstw hodowlanych Antón Gandoy, wiejski weterynarz z Galicji, zostaje zmuszony do podjęcia pracy w sklepie zoologicznym w mieście bogaczy A Coruña. Sklep prowadzi Uxía, jego siostrzenica. Razem mierzą się ze światem, który zupełnie nie przypomina tego, jaki znał Antón, ale też nie jest światem, jaki wymarzyła sobie Uxía.

2
plakat filmu 1670

1670

2023 -
35m

Historyczny

Komedia

Polska

Historyczny

Komedia

(Sezon 2) Gdy mieszkańcy Adamczychy cieszą się latem, Jan Paweł zabiera rodzinę na zagraniczny wywczas. Jako właściciel całej całości wsi może teraz realizować niemal wszystkie swoje zachcianki, lecz dla niego to wciąż za mało. Chęć zdobycia ważnego politycznego stanowiska nakłania szlachcica do zorganizowania dożynek, jakich świat nie widział. Jednak zaplanowanie masowej imprezy w XVII wieku nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza gdy synów rozsadza ambicja, córka i żona kryją się z tajemnicami, a jeszcze ten Sobieski... Tylko Bogdan, bogaty i umyty, zdaje się żyć pełnią życia i niczego mu nie brakuje - a przynajmniej tak mogłoby się wydawać.

1
plakat filmu Potwory

Potwory

Monsters
2022
53m

Biograficzny

Dramat

Kryminał

USA

Biograficzny

Dramat

Kryminał

(Sezon 3) Seryjny zabójca. Hiena cmentarna. Psychopata. W latach 50. ubiegłego wieku na podupadającej farmie, skrytej pośród skutych mrozem pól Wisconsin, spokojny żywot wiódł przyjazny i nieśmiały odludek Eddie Gein. Jego dom skrywał jednak tajemnicę tak makabryczną, że więdły przy niej wszystkie wcześniejsze wyobrażenia o naturze amerykańskiego koszmaru. Izolacja, psychoza i bałwochwalcze uwielbienie dla matki dały początek perwersyjnym zbrodniom i nowemu gatunkowi potwora, który przez dekady prześladował Hollywood. Od "Psychozy", poprzez "Teksańską masakrę piłą mechaniczną", aż po "Milczenie owiec" - przerażająca spuścizna Geina stanowiła inspirację dla fikcyjnych zwyrodnialców zrodzonych na jego podobieństwo i zapoczątkowała popkulturową obsesję na punkcie kryminalnych dewiantów. Ed Gein nie tyle po prostu odcisnął piętno na jednym

Zwiastun 3. sezonu serialu "Potwór"


