Jim Caviezel nie będzie Jezusem, ale zagra w filmie akcji

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Jim+Caviezel+zagra+w+filmie+akcji+%22Archangel%22+od+Sony+Pictures.+Premiera+w+2026-163389
źródło: Getty Images
autor: Ilya S. Savenok
Jim Caviezel nie powtórzy roli Jezusa w kontynuacji "PasjiMela Gibsona, ale nie oznacza to, że będzie w najbliższym czasie bezrobotny – Sony Pictures oraz Mandalay Pictures ogłosiły, że aktor zagra w widowisku akcji pt. "Archangel". Premiera została wyznaczona na 6 listopada 2026 roku.

caviezel-1.jpg Getty Images © Paul Archuleta


Szczegóły fabuły filmu nie zostały ujawnione, ale z dostępnych informacji wynika, że "Archangel" opowie historię byłego żołnierza Zielonych Beretów, który projektuje broń dla tajnej agencji rządowej USA. Oprócz Caviezela, w filmie zagrają Olivia Thirlby, Garret Dillahunt i Shea Whigham. Za reżyserię odpowie Will Eubank, który ma na koncie m.in. "Głębię strachu" z Kristen Stewart.

Caviezel był związany z projektem od momentu, gdy Mandalay Pictures przedstawiło Sony scenariusz autorstwa Chrisa Papasadero i Randalla Wallace’a. Aktor najbardziej zasłynął wspomnianą rolą Jezusa w "Pasji". Produkcja zarobiła ponad 600 mln dolarów na świecie. Do niedawna wszystko wskazywało na to, że Caviezel powtórzy rolę w planowanej od lat kontynuacji, ostatecznie jednak Gibson postawił na nową obsadę (więcej o tym pisaliśmy tutaj).  Innym głośnym filmem z udziałem Caviezela była produkcja "Sound of Freedom. Dźwięk wolności", która zarobiła ponad 250 mln dolarów przy budżecie 14,5 mln dolarów. Aktor występował także w serialu "Impersonalni". 

