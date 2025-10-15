Jim Caviezel nie będzie Jezusem, ale zagra w filmie akcji

Jim Caviezel nie powtórzy roli Jezusa w kontynuacji "Pasji" Mela Gibsona, ale nie oznacza to, że będzie w najbliższym czasie bezrobotny – Sony Pictures oraz Mandalay Pictures ogłosiły, że aktor zagra w widowisku akcji pt. "Archangel". Premiera została wyznaczona na 6 listopada 2026 roku.
"Archangel" - co wiemy o filmie?
Getty Images © Paul Archuleta
Szczegóły fabuły filmu nie zostały ujawnione, ale z dostępnych informacji wynika, że "Archangel
" opowie historię byłego żołnierza Zielonych Beretów, który projektuje broń dla tajnej agencji rządowej USA. Oprócz Caviezela
, w filmie zagrają Olivia Thirlby
, Garret Dillahunt
i Shea Whigham
. Za reżyserię odpowie Will Eubank
, który ma na koncie m.in. "Głębię strachu
" z Kristen Stewart
. Caviezel
był związany z projektem od momentu, gdy Mandalay Pictures przedstawiło Sony scenariusz autorstwa Chrisa Papasadero i Randalla Wallace’a
. Aktor najbardziej zasłynął wspomnianą rolą Jezusa w "Pasji
". Produkcja zarobiła ponad 600 mln dolarów na świecie. Do niedawna wszystko wskazywało na to, że Caviezel
powtórzy rolę w planowanej od lat kontynuacji, ostatecznie jednak Gibson
postawił na nową obsadę (więcej o tym pisaliśmy tutaj
). Innym głośnym filmem z udziałem Caviezela
była produkcja "Sound of Freedom. Dźwięk wolności
", która zarobiła ponad 250 mln dolarów przy budżecie 14,5 mln dolarów. Aktor występował także w serialu "Impersonalni
".
"Sound of Freedom" - zwiastun