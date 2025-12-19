Gwiazda "Harry'ego Pottera" wystąpi w serialu "Tomb Raider"

Amazon kompletuje obsadę swojej nadchodzącej serialowej ekranizacji gry "Tomb Raider", której gwiazdą będzie Sophie Turner w roli Lary Croft. Do sieci trafiła informacja o nowym nazwisku w aktorskiej ekipie.
Co wiemy o serialowym "Tomb Raiderze"?
Jak ustaliło Deadline, w serialu wystąpi Jason Isaacs, doskonale znany choćby z roli Lucjusza Malfoya w serii filmów o Harrym Potterze. Getty Images © Andreas Rentz
Ostatnio aktora mogliśmy oglądać w trzecim sezonie "Białego Lotosu
", a jego występ został doceniony nominacjami do Emmy
i Złotego Globu
. Amazon odmówił komentarza i nie wiadomo, w kogo miałby wcielić się Isaacs
. Aktor w ostatnim czasie nie może narzekać na brak zajęć - zobaczymy go także w produkcjach "The Julia Set", "Victorian Psycho
" i "Eleven Days
". Przypomnijmy, że za nadchodzący serial odpowiada Phoebe Waller-Bridge, która pełni funkcję twórczyni, scenarzystki i producentki wykonawczej.
Projekt rozwijany jest w Prime Video od początku 2023 roku, a zielone światło na realizację otrzymał w maju 2024. Współshowrunnerem Waller-Bridge
będzie Chad Hodge
, a reżyserią zajmie się Jonathan van Tulleken
. Start zdjęć zaplanowano na 19 stycznia 2026 roku. W obsadzie jest także Martin Bobb-Semple
, brytyjski aktor, którego możemy kojarzyć np. z serialu "All American: Nowe początki
"
To już kolejna aktorska adaptacja "Tomb Raidera
", po dwóch filmach z Angeliną Jolie
i reboocie
z Alicią Vikander
w roli głównej.
"Tomb Raider" (2018) - zwiastun