Gwiazda "Harry'ego Pottera" wystąpi w serialu "Tomb Raider"
Gwiazda "Harry'ego Pottera" wystąpi w serialu "Tomb Raider"

Gwiazda &quot;Harry'ego Pottera&quot; wystąpi w serialu &quot;Tomb Raider&quot;
Amazon kompletuje obsadę swojej nadchodzącej serialowej ekranizacji gry "Tomb Raider", której gwiazdą będzie Sophie Turner w roli Lary Croft. Do sieci trafiła informacja o nowym nazwisku w aktorskiej ekipie. 

Co wiemy o serialowym "Tomb Raiderze"?



GettyImages-2248776870.jpg Getty Images © Andreas Rentz


Jak ustaliło Deadline, w serialu wystąpi Jason Isaacs, doskonale znany choćby z roli Lucjusza Malfoya w serii filmów o Harrym Potterze. Ostatnio aktora mogliśmy oglądać w trzecim sezonie "Białego Lotosu", a jego występ został doceniony nominacjami do Emmy i Złotego Globu. Amazon odmówił komentarza i nie wiadomo, w kogo miałby wcielić się Isaacs. Aktor w ostatnim czasie nie może narzekać na brak zajęć - zobaczymy go także w produkcjach "The Julia Set", "Victorian Psycho" i "Eleven Days". 

Przypomnijmy, że za nadchodzący serial odpowiada Phoebe Waller-Bridge, która pełni funkcję twórczyni, scenarzystki i producentki wykonawczej. Projekt rozwijany jest w Prime Video od początku 2023 roku, a zielone światło na realizację otrzymał w maju 2024. Współshowrunnerem Waller-Bridge będzie Chad Hodge, a reżyserią zajmie się Jonathan van Tulleken. Start zdjęć zaplanowano na 19 stycznia 2026 roku. W obsadzie jest także  Martin Bobb-Semple, brytyjski aktor, którego możemy kojarzyć np. z serialu "All American: Nowe początki"

To już kolejna aktorska adaptacja "Tomb Raidera", po dwóch filmach z Angeliną Jolie i reboocie z Alicią Vikander w roli głównej. 

"Tomb Raider" (2018) - zwiastun



