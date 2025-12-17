Newsy Seriale "Doda": zwiastun serialu dokumentalnego Prime Video. Jaka naprawdę jest Dorota Rabczewska?
"Doda": zwiastun serialu dokumentalnego Prime Video. Jaka naprawdę jest Dorota Rabczewska?

Wspólnie z Prime Video jako pierwsi w Polsce prezentujemy Wam dzisiaj teaser serialu dokumentalnego "DODA" poświęconego życiu i karierze Doroty Rabczewskiej. Trzyodcinkowa produkcja to intymna historia narodzin ikony - od utalentowanej nastolatki po jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiej popkultury.  Produkcja ukazuje życie Dody z zupełnie nowej perspektywy, dalekiej od utrwalonego w mediach wizerunku. Premiera już wkrótce w Prime Video.
    

"DODA" to autentyczny i szczery portret artystki, który odsłania kulisy kryjące się za dwoma dekadami nagłówków, medialnych konfliktów, skandali i nieustającego dążenia do sukcesu. Serial ujawnia nieznane dotąd oblicze Dody, ukazując pełen kontrastów obraz życia wokalistki - od momentów triumfu po bolesne doświadczenia. To historia o odporności, kruchości, samotności, presji oczekiwań i cenie, jaką płaci się za życie w świetle reflektorów.  

Dzięki szczerym rozmowom, dostępowi do prywatnych archiwów, niepublikowanym wcześniej materiałom oraz komentarzom kluczowych postaci polskiego show biznesu, serial stopniowo odsłania kolejne oblicza Dody jak i brutalną twarz branży rozrywkowej. Historia Dody staje się punktem wyjścia do opowieści o mechanizmach sławy, medialnych nagonkach i prowokacji jako strategii przetrwania, tworząc portret branży, która karmi się skandalem.

 W produkcji nie zabraknie wypowiedzi osób, które towarzyszyły Dodzie podczas jej drogi na szczyt. Prócz rodziny i przyjaciół, wśród gości znaleźli się m.in. będący od dekad jednymi z bardziej wpływowych postaci polskich mediów Nina Terentiew i Edward Miszczak, dziennikarka i komentatorka polskiego show biznesu Karolina Korwin-Piotrowska, reżyserka i piosenkarka Maria Sadowska, wieloletnia menadżerka Dody, Maja Sablewska, założyciel zespołu Virgin Tomasz Lubert, pierwszy chłopak bohaterki Damian Pikus, wokalistka i sceniczna osobowość Justyna Steczkowska, reżyser musicali i choreograf Janusz Józefowicz, a także lider i założyciel Ich Troje Michał Wiśniewski. Ich kontrastujące perspektywy uzupełnią punkt widzenia samej bohaterki pokazując, w jaki sposób różne środowiska - od mediów i świata muzycznego, po osoby z najbliższego otoczenia - postrzegają jej karierę, decyzje oraz publiczny wizerunek. 




Producentem serialu dla Prime Video jest Papaya Films. Producentem kreatywnym jest Kacper Sawicki, a reżyserką Eliza Kubarska - doświadczona dokumentalistka, autorka nagradzanych filmów "Wanda Rutkiewicz. Ostatnia Wyprawa", "Badjao. Duchy z morza", "K2. Dotknąć nieba" i "Ściana Cieni". Serial o Dorocie "Dodzie” Rabczewskiej jest kolejną odsłoną współpracy Prime Video i Papaya Films po dokumentach o polskich piłkarzach: Wojciechu Szczęsnym ("Szczęsny"), Kubie Błaszczykowskim ("Kuba") i Robercie Lewandowskim ("Lewandowski - Nieznany"). 

