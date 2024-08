"Szadź": finałowy sezon na platformie Max. Kiedy premiera?

"Szadź 4" – Co wydarzy się w finałowym sezonie?

Zwiastun serialu "Szadź"

W ostatnim, finałowym sezonie, Piotr Wolnicki ( Maciej Stuhr ) odbywa karę w więzieniu. Z zasięgu wzroku nie traci go Agnieszka Polkowska ( Aleksandra Popławska ), ale osób pragnących sprawiedliwości jest więcej. W wyniku wypadku Piotr sam staje się ofiarą. Z poważnymi obrażeniami głowy trafia pod obserwację do szpitala psychiatrycznego. Czy odzyska pełną sprawność? Szczególną opieką otacza go młoda psycholog Judyta ( Karolina Kominek ). Pojawiają się jednak podejrzenia, że Wolnicki może symulować chorobę. Wszystko po to, by konsekwentnie realizować wcześniej opracowany tajny plan. Czy udałoby mu się oszukać lekarzy i biegłych sądowych?W ukryciu nadal przebywa Maciek ( Piotr Trojan ), który wydaje się być równie niebezpieczny. W desperackiej próbie ratowania syna, Mira ( Jowita Budnik ) zwraca się o pomoc do jego ojca, Jerzego ( Igor Kujawski ). Na jaw wychodzą nieznane dotąd fakty z przeszłości rodziny. Gdy dochodzi do pierwszego morderstwa policjantki, rozpoczyna się wyścig z czasem. To będzie ostateczne starcie między Wolnickim, a Polkowską – obie strony jeszcze nigdy nie były tak zdeterminowane, by zakończyć ten konflikt raz na zawsze!Producentami serialu są Michał Kwieciński (Akson Studio) oraz Adrianna Przetacka (TVN Warner Bros. Discovery).