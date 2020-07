Groza na letnio w CANAL+ telewizji przez internet!

Dystrybucja: Gutek Film







Przerażające rzeczy dzieją się tego lata... W mieszkaniach grasują zmutowane ćmy, na zewnątrz polują na nas krwiożercze komary... A jakby tego było mało – CANAL+ telewizja przez internet udostępnia nową kolekcję filmów i seriali grozy! " Midsommar ", " Halloween ", " Zabawa w pochowanego ", " American Horror Story ", " Outcast: Opętani e", " Martwe zło ", " Smętarz dla zwierzaków ", " Amityville " i wiele innych przerażających produkcji jest już dostępnych w kolekcji Groza na letnio Wszyscy, którzy chcą poczuć dreszczyk emocji w letni dzień, mogą już zasiąść wygodnie na kanapie (albo w pociągu, w kajaku czy nawet na leśnej polanie) i wybierać spośród trzymających w napięciu produkcji dostępnych w ramach nowej usługi CANAL+ telewizja przez internet. Wszystkie filmy i seriale można oglądać o dowolnej porze, w dowolnym miejscu, na dowolnym urządzeniu, w elastycznym trybie subskrypcyjnym bez konieczności wiązania się stałą umową. Pierwszy miesiąc usługa jest dostępna bezpłatnie, wystarczy zalogować się na stronie ogladaj.canalplus.pl i dać się porwać emocjom! Gwarantujemy, że Groza na letnio niejednemu zmrozi krew w żyłach...W kolekcji znalazło się 37 przerażających filmów i seriali dostępnych w ramach kanałów CANAL+ PREMIUM, FOX, HBO i Filmbox na platformie CANAL+ telewizja przez internet, a wśród nich:Dani, zdruzgotana po samobójstwie siostry, wyrusza ze swoim chłopakiem i jego znajomymi do środkowej Szwecji, gdzie mieszka kultywująca starodawne zwyczaje komuna. Na miejscu przybysze stają się marionetkami w rytualnym przedstawieniu, które reżyserują ich gospodarze. Ari Aster , twórca " Dziedzictwa. Hereditary ", przedstawia autorską wariację na temat folk horroru.W noc poprzedzającą Halloween rozbija się autobus, którym przewożeni są pacjenci ośrodka zamkniętego. Jednym z pasażerów jest Michael Meyers, psychopata, który od czterdziestu lat przebywał w izolacji. Udaje mu się uciec. Morderca od razu kieruje się do domu Laurie Strode, której nie zdołał zabić cztery dekady temu.Adelaide spędza z mężem i dziećmi wakacje w domku w Kalifornii. Rodzina korzysta z kalifornijskiego słońca, szerokiej plaży i okazji do spotkań z przyjaciółmi. Mimo sielskiej atmosfery Adelaide ma złe przeczucia. Obawia się, że coś złego może przydarzyć się jej bliskim, niepokój przeradza się w paranoję.Grace tuż po ślubie zostaje zmuszona do makabrycznej zabawy w ogromnej rezydencji. Zdeprawowani bogacze wymagają, by każdy, kto chce należeć do ich rodziny, dopełnił rytuału i wziął udział w grze.Znakomity serial Ryana Murphy'ego . Pierwsza odsłona " American Horror Story " skupia się na historii Bena i Vivien Harmonów ( Dylan McDermott Connie Britton ), którzy przeprowadzają się z Bostonu do Los Angeles, by zacząć życie od nowa.Oparty na komiksach grozy Roberta Kirkmana (twórcy "The Walking Dead") i Paula Azacety , serial " Outcast: Opętanie " opowiada historię Kyle'a Barnesa ( Patrick Fugit ), młodego człowieka, który od dziecka zmaga się ze złymi mocami.Grupa studentów postanawia spędzić weekend w opuszczonym domku w górach. Na miejscu znajdują legendarną księgę umarłych "Naturan Demantos" i kasetę, na której nagrany jest tekst zaklęcia przywołującego demony. Młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy, że odsłuchując taśmę, budzą do życia moce ciemności.Wymyślona przez Stephena Kinga historia koncentruje się na rodzinie, która sprowadza się do domu położonego tuż obok cmentarza dla zwierząt. Wkrótce okazuje się, że ziemia ta potrafi ożywiać pochowane w niej stworzenia.Zdeprawowani bracia Gecko zwiewają przed policją. Po drodze zatrzymują się w barze Titty Twister, w którym roi się od wampirów. Poranka doczekają tylko nieliczni bywalcy lokalu. Zobaczycie przemoc, krew i seks oraz całe instrumentarium kina klasy "B" w postmodernistycznym horrorze, w którym maczali palce Robert Rodriguez oraz Quentin Tarantino Nocą 13 listopada 1974 roku w jednej z rezydencji na Long Island sześcioro członków rodziny Defeo zostaje zastrzelonych. Kilka dni później do winy przyznaje się Ronald Defeo jr. Twierdzi, że popełnił zbrodnię, ponieważ zmusiły go do tego tajemnicze głosy, które słyszał w domu. Mija 13 miesięcy. Posiadłość kupują George i Kathy Lutzowie.Wśród pozostałych filmów zebranych w kolekcji Groza na letnio znalazły się także dostępne w ramach CANAL+ PREMIUM " Laleczka ", " Herezja ", " Wilkołak ", dostępne w ramach HBO " Piątek trzynastego ", " Gra wstępna ", " Mrzyj, monstrum, mrzyj ", " Dom wampirów ", " Zniszcz mnie ", " Topielisko. Klątwa La Llorony ", " Lato 84 ", " Dracula ", " Południca ", " Krzyk 2 ", " Krzyk 3 ", " Wszyscy bogowie w niebie ", " Luz ", " Piercing ", " Zakonnica ", " Prodigy. Opętany ", " Brightburn: Syn ciemności ", " Diabeł: Inkarnacja ", " Annabelle ", dostępne w ramach FOX: " Damien ", " Królowe krzyku ", " Jeździec bez głowy " oraz dostępne w ramach Filmbox " Koszmar minionego lata " oraz " Goblin ".