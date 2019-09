Gwiazda "Domu z papieru" w spin offie "G.I. Joe"

Gwiazda Úrsula Corberó zagra złą Baronową w spin offie cykluBohaterka naprawdę nazywa się Anastasia Cisarovna i należy do szerzącej terror i chaos organizacji KOBRA. W filmiez 2009 roku zagrała ją Sienna Miller Zamaskowany Snake Eyes należy do drużyny G.I. Joe od samego początku. Jego prawdziwe nazwisko, miejsce urodzenia oraz numer identyfikacyjny w wojsku są utajnione. Snake służył w piechocie, jest mistrzem walki wręcz. Jego ukochana to koleżanka z drużyny, Scarlett. Jego arcywrogiem jest Storm Shadow. A w samotnych misjach często towarzyszy mu wilk Timber.Bohaterem "Snake Eyes" jest mężczyzna ( Henry Golding ), który szuka zemsty na osobach odpowiedzialnych za śmierć jego ojca. Dołącza do klanu ninja, gdzie znajdzie sens życia i akceptację.Reżyseruje Robert Schwentke ). Premiera: 16 października 2020 roku.