Wiemy, kto może zagrać Snape'a w serialu "Harry Potter"

Serialowy "Harry Potter" nadchodzi. Co wiemy o produkcji HBO?

Kim jest Severus Snape?

'Snape, Snape, Severus Snape"

Portal The Hollywood Reporter twierdzi, powołując się na kilka źródeł, że producenci serialuwystosowali ofertę do agentów Essiedu . Nie potrafił jednak potwierdzić, czy rozmowy w sprawie szczegółów kontraktu są już prowadzone. Paapa Essiedu to druga osoba, o której mówi się w kontekście angażu do serialowej adaptacji cyklu. Pierwszym był miesiąc temu, który wskazywany jest jako faworyt do roliHBO zapowiada, że. Jednocześnie szefowie stacji obiecują, że projekt skierowany jest do współczesnego odbiorcy, dlatego też w procesie castingu postawiono na różnorodność.to jedna z najważniejszych i zarazem najbardziej niejednoznaczna postać cyklu " Harry Potter ". W filmach zagrał go Snape był synem mugola, Tobiasza Snape'a i czarownicy Ellen Prince. Wychowywano go w biedzie, co sprawiło, że nie mógł się doczekać rozpoczęcia nauki w Hogwarcie. Często wymykał się z domu i w trakcie jednej ze swoich wędrówek po okolicy poznał Lily Evans (później Potter). Często podglądał jej zabawy z siostrą Petunią; później zaprzyjaźnił się z dziewczynką, uświadamiając jej, że też jest czarownicą. Podczas gdy Severus został przydzielony do Slytherinu, Lily trafiła do Gryffindoru.W czasie nauki stał się wrogiem Jamesa Pottera i Syriusza Blacka, którzy często robili sobie z niego żarty. Młodzi Gryfoni zyskali popularność dzięki swojemu niepokornemu poczuciu humoru, jednak dla Severusa byli wyjątkowo okrutni. Lily często stawała w jego obronie, jednak ich przyjaźń definitywnie się zakończyła, kiedy Severus zaczął zadawać się z osobami popierającymi czystość krwi.Był bardzo zdolnym uczniem, który samodzielnie rozwijał swoje umiejętności, zwłaszcza w zakresie eliksirów. Wiele lat później Harry zdobył jego dziennik z notatkami, w którym znajdowało się wiele cennych wskazówek oraz innowacyjnych zaklęć. Fascynowała go jednak czarna magia, co mogło wynikać z zazdrości czy poczucia odrzucenia. Przystał do Śmierciożerców i na polecenie Voldemorta starał się o posadę w szkole. Dumbledore nie chciał by nauczał obrony przed czarną magią, zajął się więc eliksirami.Na krótko przed wydarzeniami, w których Lily i James Potterowie zginęli, Czarny Pan stracił moc, a Harry stał się jedynym człowiekiem, który przeżył śmiercionośne zaklęcie, Snape zmienił front. Przyłączył się do Zakonu Feniksa, obiecując dozgonną wierność Dumbledore'owi . Szpiegował Śmierciożerców i robił wszystko, by Voldemort nie odkrył prawdy.