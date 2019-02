Gwiazda "Granicy" opowiada o filmie

Getty Images © Pascal Le Segretain

3 2 1



Zdecydowanie tak. Nie odczuwałam jednak z tego powodu strachu, lecz wyłącznie ekscytację –dała mi pewność, że będę mogła spróbować czegoś nowego i poszerzyć horyzonty. W szkole aktorskiej nie mieliśmy przecież zajęć, na których uczylibyśmy się, jak dobrze zagrać trolla.Czerpałam z nich całkiem sporo, ale raczej na zasadzie abstrakcyjnych, luźnych skojarzeń niż wprost. Choć sama się tego nie spodziewałam, w pracy nadbardzo pomogły mi umiejętności, które nabyłam podczas pracy w teatrze. To właśnie tam nauczyłam się traktować własne ciało jako ważne narzędzie artystycznej ekspresji.Przygotowując się do zagrania Tiny, cztery razy w tygodniu chodziłam na siłownię i w regularnych, półtoragodzinnych odstępach jadałam obfite posiłki. Rzecz jasna, samo to nie wystarczyło i musiałam jeszcze grać w specjalnej masce i makijażu, którego nakładanie trwało codziennie cztery godziny.Na pewno naznaczyły one moją technikę gry. Żebym – pomimo noszenia maski – była w ogóle słyszalna, musiałam mówić na przykład dużo głośniej niż zwykle. Maska znacząco ograniczała również moją mimikę, co stanowiło jednocześnie utrudnienie i cenną wskazówkę artystyczną, bo w ten sposób łatwiej było mi wczuć się w rolę postaci introwertycznej, mającej problem z wyrażaniem własnych emocji.Starałam się grać Tinę tak, jakby była w sześćdziesięciu procentach człowiekiem, a w czterdziestu – zwierzęciem, co sprawiałoby, że znajduje się gdzieś pomiędzy tymi dwoma światami i nie potrafi zidentyfikować się z żadnym z nich. Czułam też, że taka świadomość musi wprawiać ją w dyskomfort, który ujawnia się na poziomie życia codziennego. Trudno przecież żyć ze świadomością, że dom, w którym mieszkasz czy ulice, którymi chodzisz, zostały dostosowane do potrzeb nie twoich, lecz istot, które znacząco się od ciebie różnią.Nawet jeśli, tłumaczyłam sobie, że w aktorstwie nie chodzi o pielęgnowanie poczucia komfortu. Gdybym go poszukiwała, na pewno dążyłabym do grania postaci, z którymi mam więcej wspólnego niż z Tiną. Za każdym razem, gdy ogarniają mnie takie pokusy, przypominam sobie jednak słowa jednego z moich profesorów ze szkoły teatralnej:Nie chcę przez to wszystko powiedzieć, że nie mam z moją bohaterką absolutnie nic wspólnego. Jestem pewna, że wcielając się w Tinę, czerpałam również z własnych cech i doświadczeń, ale wszystko to odbywało się gdzieś głęboko w moim wnętrzu, daleko poza poziomem świadomości.Głęboko w to wierzę. Służące za podstawę scenariusza opowiadanie Johna Ajvide Lindqvista, którego nazywam czasem szwedzkim Stephenem Kingiem , zaintrygowało mnie dlatego, że wydało mi się współczesną baśnią. Choć wwystępują postacie z mitów i legend, jest ona jednocześnie opowieścią na wskroś realistyczną psychologicznie i zaskakująco mocno osadzoną we współczesnym świecie.Dziś wszyscy nieustannie staramy się zdefiniować naszą tożsamość i Tina nie jest pod tym względem wyjątkiem. Moja bohaterka przez długi czas odczuwa rozdźwięk pomiędzy tym, kim jest, a tym, kim chciałaby być. Dopiero z biegiem czasu dojrzewa do tego, by przestać karmić się iluzjami i zaakceptować samą siebie.Miłość, która spada na Tinę w najmniej oczekiwanym momencie. Choć moja bohaterka ma już swoje lata, z całą pewnością doświadcza tego uczucia po raz pierwszy w życiu. Jakkolwiek to nie zabrzmi, pod pewnymi względamijest więc naprawdę romantycznym filmem.Wciąż jestem w szoku, gdy widzę, że nieznajomi ludzie z różnych krajów zadają sobie trud, żeby odnaleźć mnie w mediach społecznościowych i podziękować za film, z którego przekazem zdołali się mocno zidentyfikować. Jeśli chodzi o reakcje obserwowane na żywo, nigdy nie zapomnę pewnego pokazuw Los Angeles. Jako że całą ekipą pojawiliśmy się na scenie dopiero po seansie, nikt mnie nie rozpoznał, a jeden facet zaczął wręcz wydzierać się na całą salę:A właśnie, że mogę i na tym polega cała magia kina!Pierwszy impuls o tym, że chciałabym zostać aktorką, poczułam, gdy miałam 11 lat i usłyszałam od koleżanki, że pojechała do Sztokholmu, żeby wziąć udział w castingu do jednej z ról w adaptacji książki Astrid Lindgren . Nie pochodziłam z artystycznej rodziny i nie wiedziałam za dużo o sztuce, ale pomyślałam sobieSzybko o tym zapomniałam, ale uśpione pragnienia odezwały się znowu kilka lat później, gdy byłam w liceum i wzięłam udział w szkolnym przedstawieniu. Choć na scenie czułam się jak w domu i pomyślałam, że spróbuję uczynić z grania sposób na życie, nie do końca wierzyłam, że to się powiedzie. Gdy skończyłam szkołę, starałam się więc łączyć zajęcia w szkole aktorskiej ze studiowaniem psychologii, ale nie dawałam rady i postanowiłam w końcu postawić wszystko na jedną kartę.Nic z tych rzeczy. Na początku nie było mi łatwo się przebić. Zdarzało się, że wieczorem grałam małą rólkę w teatrze szekspirowskim, a potem szybko przebierałam się i biegłam grać z koleżankami komediowy spektakl w jakiejś restauracji, bo musiałam się z czegoś utrzymać. Przed każdym z tych występów stresowałam się, że pomylę tekst i zacznę nagle mówić do tych spragnionych rozrywki ludzi skomplikowanymi cytatami z Szekspira.To byłoby spełnienie marzeń. Choć w Szwecji mam dobrą pozycję, sporo gram w kinie, telewizji i teatrze, już od paru lat intensywnie myślałam o spróbowaniu sił na Zachodzie.na pewno przybliżyła mnie do tego celu, ale w naszym kapryśnym zawodzie nigdy nie możesz być niczego pewny na sto procent.Hm, może z Pawłem Pawlikowskim ? Niestety, nie widziałam jeszcze, ale poznałam Pawła na rozdaniu Europejskich Nagród Filmowych w Sewilli i od razu uznałam go za czarującego mężczyznę. Na mojej liście na pewno znaleźliby się też bracia Coen . Żałuję, że swoich własnych filmów nie kręci Frances McDormand , która jest moją prawdziwą idolką. Kto wie, może kiedyś stanie w końcu za kamerą i do głównej roli wybierze właśnie mnie?