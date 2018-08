Oscary 2019. Update: Wenezuela i Szwecja już są w rywalizacji

Poznaliśmy kandydata Wenezueli do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. To dzieło debiutanta, Gustavo Rondóna Córdovy , zatytułowaneJest to opowieść o więzi ojca z dorastającym synem rozgrywająca się na niebezpiecznych ulicach Caracas. Obraz miał swoją premierę przed rokiem w Cannes , gdzie prezentowany był w ramach Semaine de la Critique.jest 28. filmem wystawionym do oscarowego wyścigu przez Wenezuelę. Kraj ten nigdy nie wywalczył nominacji. Najbliżej tego był przed czterema laty, kiedy toznalazł się na skróconej liście kandydatów do nominacji.Państwa mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Do tej pory uczyniły to:Belgia:Białoruś:Estonia:Japonia:Litwa:Rumunia:Słowacja:Szwajcaria:Szwecja:Turcja:Wenezuela:Wielka Brytania: