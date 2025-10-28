Newsy Seriale HBO Max zdradza datę premiery nowego serialu "Niebo. Rok w piekle"!
Już 26 grudnia w serwisie HBO Max zadebiutuje długo wyczekiwana produkcja "Niebo. Rok w piekle". Historia przedstawiona w serialu jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opisywanymi w książce "Niebo. Pięć lat w sekcie" autorstwa Sebastiana Kellera. W rolach głównych zobaczymy Stanisława Linowskiego i Tomasza Kota.       


"Niebo. Rok w piekle" to sześcioodcinkowy dramat psychologiczny przeobrażający się w thriller inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Akcja rozgrywa się na początku lat 90. Historia opowiada o młodym, pełnym ideałów chłopaku, który rezygnuje ze studiów i trafia do religijnej sekty.

Sebastian wychowywany przez samotną matkę szuka sensu życia. Przypadkiem znajduje go w charyzmatycznym Piotrze, samozwańczym guru prowadzącym wspólnotę duchową "Niebo". Z czasem niewinna duchowa komuna zaczyna funkcjonować jak brutalny system przemocy, pełen manipulacji i fanatyzmu.

Serial pokazuje, jak samozwańczy prorok i jego idee potrafią zawładnąć człowiekiem, prowadząc do rozpadu nie tylko poszczególnych jednostek, ale także całych rodzin. "Niebo. Rok w piekle" to historia o pragnieniu dobra, które przeradza się w zło, oraz o zmaganiach człowieka, który w końcu zauważa, że niebo okazuje się jednak piekłem.

6-odcinkowa produkcja zadebiutuje w serwisie HBO Max w piątek 26 grudnia.


Oprócz Stanisława Linowskiego i Tomasza Kota w serialu "Niebo. Rok w piekle" wystąpią: Magdalena Różczka, Zofia Jastrzębska, Anna Radwan, Michalina Łabacz, Dominika Kluźniak, Grzegorz Falkowski, Weronika Humaj, Anita Sokołowska, Przemysław Bluszcz, Mateusz Górski, Karol Pocheć, Marcin Czarnik, Nikodem Adamski, Cezary Kołacz, Marysia Redkowska, Łukasz Konopka, Hanna Klepacka, Łukasz Gawroński, Wojciech Dolatowski, Grażyna Kopeć, Joanna Borer, Adrianna Helena Mrowiec, Paulina Puślednik, Wiktor Korzeniewski, Irena Melcer, Paweł Wolak, Mateusz Malecki, Kuba Dyniewicz, Konrad Kąkol, Julianna Sroka-Kierończyk, Grzegorz Wojdon, Karolina Winarska, Wojciech Kowalski, Jakub Kulikowski i Piotr Cyrwus

Serial produkowany jest przez dFlights na zlecenie TVN Warner Bros. Discovery dla platformy HBO Max. Autorem scenariusza inspirowanego książką Sebastiana Kellera "Niebo. Pięć lat w sekcie" jest Jakub Korolczuk. Za reżyserię odpowiada Bartosz Blaschke, za zdjęcia Tomasz Augustynek, zaś za montaż Piotr Kmiecik. Autorem scenografii jest Daria Dwornik, kostiumów – Emilia Czartoryska. Za charakteryzację odpowiadają Pola Guźlińska i Anna Zygmuntowicz. Reżyserką obsady jest Julia Popkiewicz. Producentami są: Marek Kłosowicz (dFlights) i Tomasz Cichoń (TVN WBD.), kierownikiem produkcji natomiast – Krzysztof Łojan

