Czy Henry Cavill wróci do serialu "Wiedźmin"? Nie! Ma inne plany

Henry Cavill zagra w "Warhammer 40,000"

Czym jest "Warhammer 40,000"?

Po tym, jak oficjalnie ogłoszono, że Henry Cavill nie powróci jako Superman , wielu fanów liczyło na to, że Netflix zmieni zdanie i zatrzyma aktora w serialu " Wiedźmin ". Jak się okazuje, to Cavill nie jest zainteresowany powrotem, ponieważ ma już inne plany.Jak się bowiem okazuje, Cavill nie ma problemów ze znalezieniem pracy. Będzie bowiem gwiazdą nowego serialu science-fiction "Warhammer 40,000". Co więcej, będzie też jego producentem wykonawczym.Szczegóły projektu nie są na razie znane. Wiadomo, że za realizację będzie odpowiadać Vertigo Entertainment. Całość powstanie zaś na zlecenie Amazonu dla platformy Prime.Nie jest jasne, kto pracuje nad fabułą ani kto będzie showrunnerem."Warhammer 40,000" jest strategiczną grą bitewną powstałą za sprawą popularności "Dungeons & Dragons". Games Workshop, które produkowało miniaturowe figurki dla D&D, postanowiło wypuścić własną grę fabularną. Najpierw było osadzone w świecie fantasy "Warhammer Fantasy Battle". Zaś w 1987 roku powstała siostrzana gra w konwencji science-fiction "Warhammer 40,000".Akcja gry rozgrywa się w dalekiej przyszłości. Świat targany jest wielkimi konfliktami, w których ludzkość zmaga się z innymi kosmicznymi rasami. Imperium Ludzkości oparte na ksenofobicznym reżimie zdobyło dominującą pozycję dzięki Kosmicznym Marines, nadludzko sprawni wojownicy przestrzegającego specyficznego kodeksu postępowania."Warhammer 40,000" rozwinęło się we własne uniwersum liczące wiele gier planszowych, komputerowych czy karcianych, a także całej masy książek.Projekt z Cavillem nie jest pierwszym, który został w ostatnich latach ogłoszony. W 2019 roku Frank Spotnitz (" Z archiwum X ", " Człowiek z Wysokiego Zamku ") został showrunnerem aktorskiego serialu, który miał się skupić na postaci Gregor Eisenhorn, imperialnego inkwizytora, który był bohaterem licznych książek autorstwa Dana Abnetta.