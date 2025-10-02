Henry Cavill po kontuzji na planie nowego "Nieśmiertelnego": "Wytrwałość"

Henry Cavill wraca do gry! Po kontuzji nogi, co opóźniło start zdjęć do nowej wersji filmu "Highlander", aktor pokazał fanom na Instagramie, że nie ma mowy o zwolnieniu tempa. Na zdjęciach widzimy go na siłowni z nogą w stabilizatorze podczas ćwiczeń i rehabilitacji i – jak widać – Cavill jest w świetnej formie.
Do fotek Cavill dorzucił cytat z kultowej gry "Planescape: Torment"
: "Wytrwaj. Wytrwałość daje siłę".
Kilka tygodni wcześniej z kolei zacytował fragment słynnego poematu Invictus
– tego z wersami "I am the master of my fate / I am the captain of my soul". Wygląda więc na to, że aktor nie tylko buduje mięśnie, ale i motywację.
Przypomnijmy: za kamerą rebootu "Nieśmiertelnego" z 1986 roku
stoi Chad Stahelski
, a obok Cavilla
w obsadzie znaleźli się m.in. Russell Crowe
, Marisa Abela
, Djimon Hounsou
i Dave Bautista
. Kiedy premiera? Jeszcze trochę poczekamy – ale Cavill już pokazuje, że będzie gotowy na każde wyzwanie.