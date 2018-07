Ile symbiotów pojawi się w "Venomie"?

3 2 1



Na comic-conowym panelu poświęconymujawniono, jakiego symbiota poza Venomem zobaczymy w filmie. Reżyser Ruben Fleischer zasugerował też, że nie będzie on jedynym czarnym charakterem. Fleischer ogłosił, że głównym antagonistą Eddiego Brocka/Venoma ( Tom Hardy ) będzie symbiot znany w komiksach jako Riot., dodał reżyser, wyjaśniając, co czyni go wyzwaniem dla Venoma.Czy oznacza to jeszcze więcej symbiotów?W Riota zmieni się prawdopodobnie grany przez Riza Ahmeda Carlton Drake. Aktor opowiedział na panelu, że główną motywacją dla jego bohatera jest chęć działania na korzyść gatunku ludzkiego.Twórcy potwierdzili też, że fabuła filmu pozostaje bardzo blisko komiksuPremiera 5 października.