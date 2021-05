J.K. Simmons zamiast Eda O'Neilla w serialu "Lightyears"

Laureat Oscara J.K. Simmons zagra u boku Sissy Spacek w realizowanym dla Amazonu serialu science fiction "Lightyears". Aktor zastąpi Eda O'Neilla , który zrezygnował z udziału w projekcie z powodów rodzinnych."Lightyears" to historia Irene i Franklina Yorków, którzy dawno temu odkryli zakopaną w ogródku komnatę prowadzącą na opuszczoną, pustynną planetę. Od tamtej pory bohaterowie starannie strzegli swojego sekretu. Kiedy jednak w ich życie wkroczył tajemniczy młody człowiek, spokojne życie małżeństwa wywróciło się do góry nogami. Tajemnicza komnata okazała się czymś znacznie potężniejszym, niż się małżonkom zdawało.Stanowisko showrunnera pełni Daniel C. Connolly . Pierwsze dwa odcinki wyreżyseruje Juan José Campanella . Zdjęcia ruszają pod koniec tego roku. Serial jest wspólnym przedsięwzięciem Amazon Studios i Legendary Television.Filmografię Simmonsa zamyka widowisko science fiction " The Tomorrow War ", które w lipcu zadebiutuje na serwisie streamingowym Amazonu.