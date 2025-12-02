Newsy Filmy Inne Jafar Panahi ("To był zwykły przypadek") skazany na rok więzienia przez irański sąd
Inne / Filmy

Jafar Panahi ("To był zwykły przypadek") skazany na rok więzienia przez irański sąd

World of Reel / autor: /
Jafar Panahi (&quot;To był zwykły przypadek&quot;) skazany na rok więzienia przez irański sąd
źródło: Getty Images
autor: Mondadori Portfolio
Jafar Panahi tryumfował na tegorocznej gali rozdania nagród Gotham, którą opuścił z trzema statuetkami – za najlepszą reżyserię, scenariusz i film międzynarodowy. Radość z wygranej będzie miała dla niego jednak gorzki posmak.

Jafar Panahi skazany przez irański sąd


Mostafa Nili, prawnik Panahiego przekazał mediom, że irański sąd skazał reżysera zaocznie na rok więzienia. Dodatkowo nałożył na niego zakaz podróży w celach propagandy przeciwko krajowi. Reprezentant filmowca planuje złożyć apelację. Tymczasem twórca "Taxi-Teheran" odniósł się do już do sprawy w mediach. W rozmowie z portalem Showbiz411 powiedział, że po zakończeniu sezonu nagród – czyli rozdaniu Oscarów – zamierza wrócić do ojczyzny i poddać się wyrokowi. 

GettyImages-2249465780.jpg Getty Images © Dia Dipasupil
Jafar Panahi z nagrodami Gotham

Nie będzie to pierwszy pobyt Panahiego w więzieniu. W lipcu 2022 roku został skazany na sześć lat pozbawienia wolności. Zwolniono go jednak po tym, jak ropoczął strajk głodowy (więcej na ten temat znajdziesz TUTAJ). 

Kim jest Jafar Panahi?


Jafar Panahi to irański reżyser. Jego filmy prezentowane były na najważniejszych festiwalach: w Berlinie ("Na spalonym", "Pardé", nagrodzone Złotym Niedźwiedziem "Taxi-Teheran"), Wenecji (uhonorowany m.in. Złotym Lwem "Krąg", "Niedźwiedzie nie istnieją") i Cannes (nagrodzony Złotą Kamerą dla najlepszego debiutanta "Biały balonik", uhonorowany Złotą Palmą "To był zwykły przypadek").

Zobacz zwiastun filmu "To był zwykły przypadek"


Bohaterem najnowszego filmu Panahiego – dramatu "To był zwykły przypadek" – jest mężczyzna, który w przypadkowo spotkanym mechaniku rozpoznaje swojego dawnego oprawcę – komisarza policji, który torturował go podczas przesłuchań po antyrządowych protestach. 


