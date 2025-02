James Bond może stracić swoje imię! Wojna sądowa o prawa do nazwy

Miliarder Josef Kleindienst chce przejąć prawa do nazwy James Bond

Najnowszym wrogiem Jamesa Bonda został austriacki miliarder. Jest on założycielem Kleindienst Group, czyli największego europejskiego developera działającego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Kleindienst Group jest właśnie w trakcie budowy luksusowego ośrodka Heart of Europe na sześciu sztucznych wyspach Dubaju.Teraz jednak Josef Kleindienst za swój cel obrał przejęcie praw do nazwy James Bond. Wykorzystał do tego europejskie i brytyjskie przepisy prawa, zgodnie z którymi, jeśli aktualny właściciel praw do danej nazwy przez pięć lat nie wykorzystywał jej komercyjnie, to można je przejąć na drodze sądowej., które współpracuje ze studiem filmowym Eon odpowiedzialnym za produkcję filmów o brytyjskim szpiegu.Kleindienst twierdzi, że nazwa nie jest wykorzystywana, a on ma wobec niej wielkie plany, w związku z tym na drodze sądowej zamierza przejąć prawa. Jeśli chodzi o Unię Europejską, to tu jego prawnicy już zdążyli 27 stycznia złożyć do sądu odpowiednie dokumenty. W przypadku Wielkiej Brytanii dokumenty dopiero zostaną złożone.Sprawa ma miejsce w czasie, kiedy szefowie Eon Barbara Broccoli Michael G Wilson oraz Amazon próbują rozgryźć, jaką formę powinien teraz przyjąć filmowy cykl o przygodach Jamesa Bonda. Ostatni film –– miał premierę w 2021 roku, a mimo to do dziś nie poznaliśmy nazwiska aktora, który teraz wcieli się w słynnego szpiega.